Wakacyjne refleksje Małgorzaty Kożuchowskiej

Małgorzata Kożuchowska niedawno udała się na wakacyjny wypoczynek. Była gwiazda serialu "M jak miłość" poradziła przy tym, że trzeba "resetować głowę" i "luzować kitę". - Z pożytkiem dla siebie i wszystkich dookoła - dodała aktorka, która w ciągu roku szkolnego jest bardzo zaganiana. Obowiązki zawodowe musi bowiem przeplatać z wychowaniem 10-letniego syna. Do tego dochodzą ćwiczenia fizyczne. Małgorzata Kożuchowska nie odpuszcza treningów nawet w święta! W takim ciągłym pośpiechu łatwo się zatracić. W trakcie wakacji aktorka podzieliła się pewną refleksją, która naprawdę daje dużo do myślenia. Małgorzata Kożuchowska przedstawiła bowiem współczesną definicję luksusu. I wcale nie chodzi tu o drogie samochody, wypasione domy, modne gadżety czy inne dobra materialne.

Małgorzata Kożuchowska podała współczesną definicję luksusu

Była gwiazda "M jak miłość" luksus widzi zupełnie gdzie indziej. - Spokój. Brak pośpiechu. Gwałtownych ruchów i wyborów w panice. To jest moim zdaniem luksus. W dzisiejszym świecie - napisała Małgorzata Kożuchowska. Internautom spodobała się refleksja aktorki. - To prawda. Dodałabym tylko jedno: czasem sami się pozbywamy tego luksusu… bo są to często rzeczy na wyciągnięcie ręki, ale troszkę trzeba się postarać - skomentowała jedna z użytkowniczek Instagrama. - O to to to - odparła wymownie Małgorzata Kożuchowska. Spora grupa fanów zwróciła uwagę nie tylko na wpis byłej gwiazdy "M jak miłość", lecz także na wygląd aktorki. Jak zwykle zachwytom nie było końca. "Przepiękna i mądra kobieta", "Cudownie Pani wygląda", "Jak zawsze 10 za wygląd", "Przepiękna stylizacja, fryzurka the best" " - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się z definicją luksusu podaną przez Małgorzatę Kożuchowską?

