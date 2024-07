Małgorzata Kożuchowska znów wywołała kontrowersje... butami

Małgorzata Kożuchowska słynie z klasy i elegancji, ale też od czasu do czasu - być może mimowolnie - lubi wbić kij w mrowisko. Była gwiazda "M jak miłość" podzieliła społeczeństwo, gdy nie wzięła udziału w Marszu Miliona Serc zwołanym przez Donalda Tuska w październiku 2023 roku. Zamiast tego Małgorzata Kożuchowska wybrała się na wyścigi konne, na Wielką Warszawską, za co została niemiłosiernie zrugana przez część internautów. Z kolei w dniu wyborów aktorka zwróciła na siebie uwagę swoim strojem, a konkretnie butami. Zdaniem niektórych internautów były one niewłaściwie. - Buty obłędne? To rewia mody czy wybory? Co to ma być? - oburzała się jedna z użytkowniczek Instagrama. Małgorzata Kożuchowska odparła krótko. - Wolność - odpowiedziała na zaczepkę. Teraz obuwie byłej gwiazdy "M jak miłość" znów wywołało kontrowersje. Mimo wysokich temperatur za oknem, aktorka zaprezentowała się w ciężkich buciorach. Do tego nogi położyła na stole.

Buty Małgorzaty Kożuchowskiej nie wszystkim przypadły do gustu. "Dlaczego celebryci muszą się tak ośmieszać?"

Co prawda w Polsce ostatnio zrobiło się nieco mniej gorąco, ale nadal jest bardzo ciepło. - Upał zelżał i wjechał bucior. Przyznaję, że od wczesnej młodości mam zamiłowanie do takich zestawień: goła noga i ciężki but, kiedyś to były Martensy, potem oficerki, a teraz takie motorowe wynalazłam. Lubicie czy gardzicie? - napisała Na Instagramie Małgorzata Kożuchowska. Nie wszystkim fotka gwiazdy przypadła do gustu. Jedna z internautek zdjęcie aktorki skomentowała wyjątkowo dosadnie. Zrobiła się niezła aferka! - Dlaczego celebryci muszą się tak ośmieszać? - spytała chyba retorycznie. Komentarz uzyskał kilka polubień, ale od razu jak spod ziemi wyrośli obrońcy Małgorzaty Kożuchowskiej. "Pani się ośmiesza takim komentarzem", "To Ty się ośmieszasz swoim komentarzem" - ocenili jednoznacznie. Większości użytkowników Instagrama buty aktorki się podobały, choć raczej niekoniecznie o tej porze roku. - Nie no latem to głównie na boso, żadnego kiszenia, zwłaszcza jak jest trawa w okolicy. Takie buciory to podejrzewam tylko do zdjęcia, bo widać, że podeszwy czyste niechodzone, stylówka, spoko ale na jesień - stwierdziła pani Weronika.

