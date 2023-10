Małgorzata Kożuchowska wzięła udział w wyborach parlamentarnych

Małgorzata Kożuchowska niedawno mocno podpadła części fanów. Aktorka w dzień Marszu Miliona Serc zwołanego przez Donalda Tuska, wybrała się bowiem na wyścigi konne, czym pochwaliła się na Instagramie. Potem odniosła się do emocji, które poniosły internautów. - Cieszę się, że traktujecie mój profil, jako miejsce, w którym możecie podzielić się swoimi poglądami do momentu, kiedy nikogo to nie krzywdzi. Każdy z nas jest wolny; może swobodnie decydować o miejscach, w których bywa, o tym jakimi ludźmi się otacza i w końcu o tym, na kogo odda swój głos w wyborach - podkreśliła Małgorzata Kożuchowska. - Wierzę, że wybory to czas, kiedy nasza demokracja może świecić najjaśniej. Czas, kiedy każdy głos jest równie ważny i szanowany. To nasza wspólna sprawa i odpowiedzialność, aby Polska była miejscem, gdzie demokracja, wolność i szacunek są fundamentem społeczeństwa - dodała aktorka. Niecałe dwa tygodnie później była gwiazda "M ja miłość" udała się do lokalu wyborczego i zagłosowała w wyborach parlamentarnych. Kto by przypuszczał, że tego powodu wybuchnie taka awantura?!

Awantura o buty Małgorzaty Kożuchowskiej w lokalu wyborczym! "Co to ma być?" Fani bronią aktorkę

Małgorzata Kożuchowska wrzuciła do sieci zdjęcie z lokalu wyborczego. Podczas głosowania towarzyszył jej synek Jan Franciszek. - Dzień pełen obowiązków! Przyjemnych obowiązków! - napisała aktorka. Od razu odezwali się internauci, którzy wypomnieli byłej gwieździe "M jak miłość" brak obecności na Marszu Miliona Serc. To jednak nic. Prawdziwa afera zrobiła się z powodu... butów Małgorzaty Kożuchowskiej. Jedna z internautek sprawiała wrażenie oburzonej. - Buty obłędne? To rewia mody czy wybory? Co to ma być? - zaczepiała aktorkę użytkowniczka Instagrama. - Wolność - odparła spokojnie Małgorzata Kożuchowska. Riposta nie zakończyła jednak internetowej awantury. Do dyskusji włączyli się inni użytkownicy. Zdecydowana większość wsparła aktorkę. "To następnym razem niech klapki ubierze, co cię to obchodzi", ale zawiść", "weź się nie ośmieszaj", "co to ma być za komentarz….? Co Pani do tego, jak się ktoś inny ubiera?" - komentowali internauci. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Małgorzaty Kożuchowskiej w oryginalnych butach. Na ósmym slajdzie prezentujemy aktorkę w lokalu wyborczym. To właśnie obuwie, które tam miała, wywołało awanturę.

