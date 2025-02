Kożuchowska pokazała, jak będzie wyglądać w nowym "Rodzinka.pl". Natalia Boska przeszła metamorfozę. Są pierwsze zdjęcia

Kammel ujawnia, jak to było z Izabellą Krzan! Tajne spotkanie w knajpie ze Stanowskim

O kontynuacji rodzinnego serialu, który bawił Polaków do łez, mówiło się już od miesięcy. Wreszcie słowo stało się ciałem! W ostatnich dniach Tomasz Karolak i Adam Zdrójkowski pokazali w sieci pierwsze nagrania z planu. Rozpoczęcie zdjęć do produkcji oficjalnie potwierdziła aktorka Olga Kalicka czyli serialowa Magda. "No i wszystko stało się jasne! Koniec plotek! Wielki powrót waszego ukochanego serialu już wkrótce. Ale oczywiście będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość" - napisała na Instagramie.

Z radości nad startem kontynuacji serialu nie posiada się sam dyrektor Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut. "Żeby jesień była piękna, już zimą trzeba ciężko pracować. Nie mogę się doczekać!" - napisał w swoich social mediach, potwierdzając przy okazji, że w serialu zobaczymy wszystkie znane widzom twarze. "Wielka radość, że mamy całą rodzinkę w komplecie!" - dodał.

Rzeczywiście, na planie oprócz Karolaka, Musiała, Zdrójkowskiego i Kalickiej stawiła się także rewelacyjna w roli Natalii Boskiej Małgorzata Kożuchowska i 20-letni (!) już dziś Kacperek czyli Mateusz Pawłowski.

Odmieniona Kożuchowska w Rodzinka.pl

Małgorzata Kożuchowska także podzieliła się z fanami filmikiem zza kulis produkcji. Na wideo z garderoby widać aktorkę w trakcie makijażu i mierzenia stylizacji, w których podziwiać będziemy jej bohaterkę. Natalia Boska prezentuje się tak, jak wskazuje na to jej nazwisko. Ale zupełnie inaczej niż w poprzednich sezonach. Przede wszystkim ma dziś długie włosy. Zmienił się też jej styl ubierania. W garniturze, w koszuli i grubym krawatem wygląda jak rasowa biznesmenka.

Rodzinka.pl - zmiany w fabule

Jak będzie wyglądała fabuła nowej "Rodzinki.pl"? Według nieoficjalnych informacji skupi się ona na dwóch domach. Tomek Boski (Maciej Musiał) i Magda (Olga Kalicka) założyli bowiem własną rodzinkę. To oni mają się stać głównymi bohaterami nowej serii.

W serialu w gościnnych rolach zobaczymy prawdopodobnie Julię Wieniawę, Agatę Kuleszę i Jacka Braciaka. Premiera kontynuacji "Rodzinki.pl" zaplanowana jest na jesień 2025 roku. Już nie możemy się doczekać!

