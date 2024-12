Małgorzata Kożuchowska w rodzimym show-biznesie obecna jest od wielu lat. Aktorka mimo dojrzałego wieku, cały czas zachwyca pięknym wyglądem. Gwiazda należy do takiego grona polskich celebrytów, którzy chętnie prezentują w sieci swoje życie prywatne. Niedawno aktorka zaprezentowała fanom, to jak wygląda jej rodzinny wyjazd. Jest się czym chwalić!

Małgorzata Kożuchowska chwali się zgrabną sylwetką w bikini

Na instagramowym profilu Małgorzaty Kożuchowskiej pojawiło się zdjęcie wykonane nad basenem. W tle widać błękitną wodę oraz jej synka, który skacze do zbiornika. Na pierwszym planie siedzi Małgorzata Kożuchowska. Kobieta najpewniej jest w skąpym stroju kąpielowym - niestety go nie widać, ponieważ gwiazda go sprytnie zasłoniła. Na fotce widać za to jej długie nogi oraz szczupłe ramiona. Internauci byli oczarowani!

Razem najlepiej. Bezcenne chwile i wspomnienia na całe życie! W wolnych zawodach takich jak mój nie zawsze wakacje są w czasie wakacyjnym, a nic nie buduje relacji tak jak wspólnie spędzany czas! Fot. Staś. Dziękuję za piękne ujęcie - napisała Małgorzata Kożuchowska w opisie uroczej fotografii z wakacji.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów gwiazdy. Większość była zachwycona jej sylwetką.

Ale fota!! Czad! Super ujęcie! Brawa dla fotografa, ale i dla pięknej modelki. Małgosiu wyglądasz obłędnie, wypocznij. Buziaki!! Wspaniały czas! Gosiu a Tobie czas się zatrzymał. Figura obłęd! Udanego rodzinnego wypoczynku Wyglądasz mega seksi Gosia - pisali wierni fani Małgorzaty Kożuchowskiej w sekcji komentarzy.

