Małgorzata Kożuchowska pokazała z bliska twarz i szyję. Ageistyczne piekło! "Oj, latka lecą"

Małgorzata Kożuchowska ma już 53 lata, choć kompletnie tego po niej nie widać. Od dawna uznawana jest za ikonę stylu, ubiera się świetnie i po prostu dobrze wygląda. Do tego wszystkiego jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych aktorek w Polsce, choć - podobnie jak wiele postaci z show-biznesu - ma również grono osób, które za nią nie przepadają. To właśnie oni doszli ostatnio do głosu, gdy Kożuchowska opublikowała najnowsze zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym pokazała z bliska swoją twarz i szyję. A skóra aktorki, jak przekonywał ostatnio Marcin Janusek w "Super Expressie", jest "pełna blasku" i utrzymana w "doskonałej kondycji". Zdaniem eksperta, to dlatego, że Kożuchowska dba o jej oczyszczanie i odpowiednie nawilżenie. Nie każdy ma jednak taką opinię na temat wyglądu aktorki. Ona sama postanowiła nawet odpowiedzieć na jeden z bardziej kąśliwych komentarzy, który pojawił się ostatnio na jej profilu. Szczegóły poniżej.

Małgorzata Kożuchowska uśmiecha się do obiektywu, zapowiadając niespodziankę dla kobiet. Aż tu nagle nadszedł cios

Małgorzata Kożuchowska w najnowszym wpisie na Instagramie zapowiedziała, że szykuje coś super dla swoich obserwatorek. Wprost oznajmiła, że jest tym wszystkim podekscytowana, ale na razie nie może zdradzić, o co dokładnie chodzi. - Muszę jeszcze chwilkę trzymać język za zębami - stwierdziła. Oprócz wpisu, aktorka dodała też zdjęcie, na którym widać z bliska jej twarz i szyję. To stało się okazją do ageistycznych komentarzy, wytykających jej wiek.

- Oj, latka lecą - napisał kąśliwie jeden z internautów. Małgorzata Kożuchowska postanowiła odpowiedzieć. - Tobie nie lecą? - zripostowała zręcznie.

W komentarzach pojawiło się też sporo wpisów, broniących Kożuchowskiej. Fani prześcigają się w komplementach, chwaląc młodzieńczy wygląd aktorki. - Przecież bardzo dobrze wygląda. (...) Bez przesady, świetnie się prezentuje - czytamy. Szczęśliwie tych pozytywnych komentarzy jest znacznie więcej od tych uszczypliwych. Małgorzata Kożuchowska jest zapewne zadowolona, że ma tak wielu wiernych i darzących ją sympatią obserwatorów.

