Ostrowska-Królikowska nie mogła dłużej milczeć. Tak skomentowała udział Julii Wieniawy w "Mam talent"

Małgorzata Foremniak, obok Agnieszki Chylińskiej (47 l.), była jedyną jurorką, która oceniała popisy uczestników od pierwszego sezonu. Dlatego informacja o tym, że zostaje zwolniona, była dla niej zaskoczeniem - Małgosia była bardzo lubianą jurorką i wielka szkoda, że jej nie będzie. Ale czekamy z niecierpliwością na nowe projekty - przekazała w rozmowie z Plotkiem Anna Michałowska, dając do zrozumienia, że to stacja podjęła decyzję o rozstaniu. Fuchę stracił też Jan Kliment (49 l.), a na jego miejsce wskoczył dotychczasowy prowadzący - Marcin Prokop (46 l.). Obecnie trwają poszukiwania nowych gospodarzy.

Małgorzata Foremniak dostanie nową pracę w TVN?

TVN zapewnił, że dla byłych jurorów ma już zajęcie. "Z Gosią już niebawem spotkamy się w nowym projekcie fabularnym, który z pewnością będzie dużą niespodzianką dla naszych widzów. Będziemy również śledzić dalsze kroki w karierze Janka, który równocześnie będzie wspierał nas choreograficznie w nowych projektach" - czytamy.

Julia Wieniawa nową jurorką w "Mam talent!"

Swojej ekscytacji nową rolą nie kryje wspomniana Julia Wieniawa.

"Nie ukrywam, że tego typu nobilitacja nawet nie była w sferze moich marzeń. Kiedy wrócę pamięcią do lat dziecięcych, kiedy zaczynałam swoją przygodę z teatrem, muzyką i filmem, czasem chodziłam na widownię "Mam Talent" czy innych programów i jedynie marzyłam, żeby mi również kiedyś ktoś dał szansę. Wciąż nie mogę uwierzyć, że teraz to ja zasiądę w jury i będę mogła przyczynić się do odkrycia wielu wspaniałych talentów i dać tym programem szansę na przykład jakiejś innej małej, marzącej Julce. Mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania, bo to duża odpowiedzialność. Będę wdzięczna za Wasze szczere wsparcie na żywo, jak i to wirtualne" - napisała na swoim kanale na Instagramie.

Nie wszystkim wybór młodziutkiej aktorki przypadł jednak do gustu. "Wstyd, że taka młoda osoba, przed którą jeszcze całe życie, która nie ma wieloletniego doświadczenia, może oceniać talent innych ludzi?", "Dziecko ma oceniać innych ludzi? To chyba trochę przesada" - piszą rozgoryczeni widzowie. Na szczęście spora część kibicuje Julii. "Jest nieziemsko utalentowana" - komentują. O tym, jak sobie poradzi, przekonamy się w 2024 roku.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspiera byłą dziewczynę syna: Brawo!

Angaż młodziutkiej gwiazdy skomentowała jej niedoszła teściowa. Małgorzata Ostrowska-Królikowska pod zdjęciem Wieniawy napisała: "Brawo" i dodała serduszko. Miły gest z jej strony?

