Małgorzata Ostrowska-Królikowska w "Klanie" dostała raka! To "prezent" od scenarzystów by nie odeszła

Na produkcję "Klanu" padł blady strach i przystąpili do działania. Rak Grażynki (Małgorzata Ostrowska-Królikowska, 61 l.) to początek wyzwań aktorskich dla weteranów serialu. "Super Express" dowiedział, że to pokłosie odejścia Barbary Bursztynowicz (71 l.). Zaistniało ryzyko, że inni pójdą w jej ślady!