Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale wie, jak wyglądać perfekcyjnie. Gwiazda zawsze prezentuje się idealnie - dobrze dobrany makijaż oraz ubrania robią robotę. Niedawno Małgosia udała się jedno z branżowych wydarzeń, gdzie zaprezentowała modny look oraz buty obok, których nie można przejść obojętnie.

Tym razem Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała się w nietuzinkowej stylizacji. 46-latka miała na sobie jasną marynarkę, beżowe spodnie oraz sweter w tym samym kolorze. Uwagę zwracają jej botki! Srebrny model wygląda naprawdę dobrze.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów Małgosi. Większość była zachwycona jej jesienną stylizacją.

Małgorzata od jakiegoś czasu bardzo chętnie chwali się w swoich mediach społecznościowych modnymi stylizacjami. Jej wierne fanki pieją z zachwytu! Niedawno gwiazda zaprezentowała się z modną torebką, która kosztuje ponad 30 tysięcy złotych. Ten brązowy model ma też Julia Wieniawa. Kolejnego dnia pokazała się z niewielką torbą od domu mody Prada - ten model również nie należy do najtańszych.

Mam ogromną przyjemność i możliwość współpracowania z największymi polskimi projektantami, ale staram się nie szaleć! Mam troje dzieci. Za rok mój najstarszy syn podejmie naukę na zagranicznym uniwersytecie, Henryk poszedł do przedszkola, a Tadeusz nadal jest w szkole. Do tego dochodzi budowa domu, która generuje spore koszty, także buty i torebki są teraz u mnie na ostatnim miejscu. Zresztą nigdy nie budziło we mnie wielkiego entuzjazmu, to, że mam coś drogiego. Dużo więcej przyjemności daje mi moja działalności społeczna czy wspieranie celów charytatywnych niż kupowanie sobie drogich torebek - powiedziała w wywiadzie dla fakt.pl Małgorzata Rozenek-Majdan.