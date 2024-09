Szczuplutka Małgorzata Rozenek-Majdan mknie przez Warszawę w bordowej stylizacji. Spójrzcie na jej buty

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej znanych gwiazd w polskim show-biznesie. Celebrytka była niedawno gościnią programu "DDTVN", gdzie wypowiadała się na temat metody in vitro. Gwiazda nie byłaby sobą, gdyby tego dnia nie postawiła na najmodniejszy w tym sezonie look. Wyglądała obłędnie!