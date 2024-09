Gwiazdy noszą sztuczne włosy i peruki, ale dobrze się z tym kryją. Miesiąc różnicy i włosy do pasa. Cud? Wystarczy mieć pieniądze

Ostatnio głośno zrobiło się o Beacie Kozidrak, która, mimo że ma bujne loki, nosi perukę. Być może robi to z wygody, bo szybkie nałożenie sztucznej fryzury jest o wiele mniej kłopotliwe, niż żmudne układanie naturalnych włosów? Tak czy inaczej, Kozidrak często sięga po doczepiane pasma, a dzięki nim zawsze prezentuje się świetnie! Jej prawdziwe włosy można zobaczyć na instagramowych zdjęciach.

A jak jest z innymi gwiazdami?

Zobacz także: Beata Kozidrak od wielu lat NOSI PERUKĘ. Tak wyglądają prawdziwe włosy gwiazdy. Mamy zdjęcie

Gwiazdy noszą peruki. Niektóre to ukrywają, inne wręcz przeciwnie

Peruka dla wielu celebrytek może być wybawieniem. Częste zmiany kolorów włosów, ich długości czy faktury to długie godziny spędzone u fryzjera: i na zmianach uczesania, i na ratowaniu naturalnych włosów.

Peruka oznacza bardzo szybką przemianę bez zbędnego kłopotu w postaci popalonych włosów, nie mówiąc o czekaniu, aż włosy dorosną do pożądanej długości. Ale, uwaga, trzeba ją dobrze nałożyć. Jeśli zabraknie czasu lub umiejętności, wpadka gotowa!

Doda ma wiele peruk, w każdej wygląda na zupełnie inną osobę

Świadoma tego wszystkiego jest np. Doda, która jak nikt dba o perfekcyjny look. 40-letnia piosenkarka niedawno paradowała po czerwonym dywanie w czarnych włosach spływających jej po plecach, wcześniej miała jasnego, wręcz siwego boba, a przedtem krótką fryzurę z grzywką.

Smukła gwiazda świetnie wygląda w każdej z odsłon, a dzięki perukom może żonglować wizerunkami i zaskakiwać swoich fanów. Oni to uwielbiają! Na dodatek zawsze oddaje się w ręce specjalistów, więc o wpadkach nie ma mowy.

Zobacz także: Doda jak Megan Fox? Czarne włosy i te oczy!

Ewa Minge ma słabość do peruk, bo kocha metamorfozy

57-letnia projektantka, która mocno udziela się w mediach społecznościowych, lubi zmieniać swój wygląd właśnie przy pomocy peruk czy doczepianych pasm. Niezmiennie jest smukła i wysportowana, ale to, co dzieje się na jej głowie, bywa zaskakujące.

Teraz pokazuje włosy w naturalnej odsłonie, ale nie ukrywa - lubi bawić się wizerunkiem, a nic nie zapewni tak szybkiej i mocnej metamorfozy jak peruka. Już nie możemy się doczekać tego, jak będzie wyglądać jesienią.

Zobacz także: Zobaczyliśmy prawdziwe włosy Ewy Minge. Będziecie w szoku! Nie mają koloru

Magda Gessler słynie z bujnej fryzury. Częściowo tworzą ją doczepy

Magda Gessler też z upodobaniem sięga po sztuczne pasma, choć nie po to, by co i rusz zmieniać wizerunek. Złociste loki to jej znak rozpoznawczy. Gessler przed laty nosiła rudą czuprynę, ale od dłuższego czasu wierna jest ciepłemu odcieniowi blondu. Choć restauratorka stroni od komentowania swojej fryzury, jeden z jej stylistów miał zdradzić, że gwiazda chętnie korzysta z doczepów.

To prawda? Wystarczy spojrzeć na zdjęcia Gessler. Na niektórych jej fryzura jest dużo bardziej bujna niż na innych. Różnicę widać zwłaszcza na prywatnych fotkach gwiazdy telewizji.

Zobacz także: Magda Gessler wreszcie się przyznała. Chodzi o jej włosy. Peruka, doczepy czy czysta natura? Mamy zdjęcia!

Joanna Liszowska niemal nie pokazuje się bez doczepianych włosów

Liszowska, podobnie jak Gessler, przyzwyczaiła swoich fanów do konkretnego wizerunku. Bez blond loków ani rusz. Nic więc dziwnego, że aktorka sięga po sztuczne włosy, aby zadowolić swoich wielbicieli.

I wcale tego nie ukrywa! Na instagramowym profilu gwiazdy można znaleźć jej zdjęcia z doczepami, ale również takie w naturalnej odsłonie.

Zobacz także: Zobaczyliśmy, jak wygląda Joanna Liszowska bez peruki i doczepianych włosów! Aż nas zamurowało!

Doczepy ma też Małgorzata Rozenek-Majdan

Rozenek kojarzy się z naturalną, elegancką fryzurą. Bywa, że gwiazda telewizji zaszaleje - tak było, gdy doczepiła sobie różowe warkocze. Ale na co dzień prezeruje proste uczesanie i miodowy odcień blondu.

Śledząc intagramowy profil celebrytki, łatwo zauważyć, że ta raz ma krótsze, a raz dłuższe włosy. Obecnie sięgają jej niemal do pasa i są bardzo gęste, za to w marcu ledwo zakrywały obojczyki Rozenek i były wyraźnie cieńsze. Cud? Nie, wystarczy dobry fryzjer i sporo pieniędzy. Ile konkretnie? Niemal 7 tys. zł!

Zobacz także: Tyle kosztują włosy Rozenek. Za taką kasę duża rodzina mogłaby się żywić parę miesięcy

Peruki mają się dobrze

Dla niektórych gwiazd peruki i doczepiane sztuczne włosy to zabawa z wizerunkiem, dla innych to ostatnia deska ratunku, by utrzymać wizerunek, do którego przywykli ich fani. Peruki, jak widać, mają szerokie zastosowanie, a to oznacza jedno - gwiazdy tak łatwo z nich nie zrezygnują, nawet jeśli tyle mówi się o naturalnym pięknie.

Na sztuczne włosy stawiają jeszcze m.in. Kayah, Margaret, Dagmara Kaźmierska, Klaudia Halejcio, Natalia Siwiec czy Bryska. A to nie wszystkie panie znane z show-biznesu!

Zobacz więcej zdjęć. Gwiazdy noszą peruki i doczepy. Różnicę widać gołym okiem? Nie u wszystkich!

Beata Kozidrak kiedyś i dziś Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.