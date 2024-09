Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się w programie Mateusza Hładkiego "Mówię Wam!". Dziennikarz już na początku powitał gwiazdę TVN-u słowami, że wygląda pięknie, jednak chyba coś w sobie zmieniła. Małgorzata na początku zaczęła się śmiać, jednak po kilku minutach wyznała prawdę.

Małgorzata Rozenek-Majdan potwierdziła plotki na temat jej urody

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, które wiedzą, co zrobić, aby wzbudzić wokół siebie zamieszanie. Celebrytka od lat jest jedną z topowych osobowości w polskim show-biznesie. Zawsze wprost mówi o tematach trudnych. Angażuje się w akcje społeczne, a także pojawia się w Sejmie. Niedawno wzięła udział w nagraniach programu "Mówię Wam!", to właśnie w nim opowiedziała o zmianach, których dokonała w swoim wyglądzie.

"Wydaje mi się, że dużo bardziej szkodliwe jest udawanie, że się czegoś nie zrobiło, a jednak robić to, bo tak jak w przypadku in vitro miałam ogromną wdzięczność do lekarzy za to, że pomogli moim dzieciom pojawić się na świecie, bo bez ich pomocy nie mogłabym mieć moich dzieci. Tak samo, jak jestem wdzięczna lekarzom za bardzo dobrą opiekę, to chcę, żeby oni dostali taką informację, że ja ich pracę doceniam" - wyznała w show. Wyjawiła też, że za jej metamorfozą stoi dr Szczyt.

Hładki nie dawał za wygraną i postanowił dopytać, jak wyglądała metamorfoza.

"Czyli to jest chirurg? Czyli jak chirurg, to rozumiem, że to nie była igła, tylko skalpel?" - dopytał Mateusz.

Rozenek-Majdan z rozbrajającą szczerością wyznała, że było wszystko - nawet bańka chińska.

"Myślę, że było to i to, i jeszcze bańka chińska i wszystko" - odpowiedziała w dość zabawny sposób Małgorzata Rozenek-Majdan w programie.

