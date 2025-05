Małgorzata Rozenek-Majdan na marszu w podartych spodniach. Ikona stylu czy przesada?

W niedzielę, 25 maja, ulicami Warszawy przeszedł Wielki Marsz Patriotów wspierający Rafała Trzaskowskiego. Wśród uczestników znalazła się Małgorzata Rozenek-Majdan, która pojawiła się z mężem Radosławem Majdanem i trójką dzieci - Stanisławem, Tadeuszem i Henrykiem. Rodzina pozowała na tle polskich i europejskich flag, czym sama Rozenek-Majdan pochwaliła się na Instagramie. Do sieci trafiło urocze zdjęcie rodzinki, które opatrzyła jednoznacznym opisem:

Dziś całą rodziną poszliśmy w Marszu Patriotów 🇵🇱 Z dumą. Z miłością do Polski. Z przekonaniem, że patriotyzm to odpowiedzialność – za wolność, za przyszłość, za wspólnotę. Ale to też zobowiązanie – do działania, do głosu, do wyboru. 1 czerwca idziemy na wybory✌️ dla Polski otwartej, wspierającej i szanującej każdego człowieka. Polski, w której patriotyzm nie dzieli, tylko łączy 🇵🇱