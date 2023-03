Małgorzata Rozenek pokazała romantyczne zdjęcie z mężem. Fani zaczęli się śmiać!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan pokazali romantyczną fotkę. Internauci nie zostawili na Radziu suchej nitki

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są małżeństwem już siódmy rok. To nadal jedna z najpopularniejszych par w showbiznesie. Jednak choć nie brak im miłości, wielkiego domu wynajętego przez "firmę", sławy i pieniędzy, to niekiedy muszą mierzyć się ze złośliwościami internautów. Tak było i tym razem. Żona eks piłkarza pokazała serię zdjęć w domowych pieleszach oraz w restauracji. "Nasz czas, nasza sobota" - podpisała zdjęcia. Na dwóch pierwszych widzimy Małgorzatę bawiącą się z najmłodszym synem Heniem w domu. Na ostatnim widać Rozenek i Majdana siedzących w jakimś innym pomieszczeniu, najwyraźniej przy stoliku w restauracji. Właśnie to zdjęcie wywołało serię prześmiewczych komentarzy! O co poszło?

Radosław Majdan w czapce i okularach przeciwsłonecznych zasiada do obiadu. Fani turlają się ze śmiechu

Otóż złośliwi obserwatorzy zauważyli, że chociaż Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek siedzą w pomieszczeniu, to eks piłkarz ma na głowie czapkę, a na nosie okulary przeciwsłoneczne. "Fajny czas rodzinny tylko po co Majdan w domu w okularach przeciwsłonecznych chodzi i w czapce na głowie? Rozumiem, że to taki lans🤪", Nie ma to jak ciemne okulary w domu 😂😂" - piszą fani. Inni polemizują z nimi, podkreślając, że Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek wcale nie są w domu. "Ale to jakieś pomieszczenie" - upierają się ci pierwsi. Radosław Majdan jak dotychczas nie wytłumaczył się z tego, dlaczego nosi czapkę i okulary przeciwsłoneczne do obiadu.

