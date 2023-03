Małgorzata Rozenek nie płaci za wynajem domu! Tajemnicze wyznanie gwiazdy

Małgorzata Rozenek nie płaci za wynajem swojej willi. Ujawniła, że robi to za nią "firma"

Małgorzata Rozenek chętnie dzieli się ze swoimi fanami na Instagramie relacjami z rodzinnego życia. Od czasu do czasu obserwatorzy perfekcyjnej pani domu mają okazję zerknąć do środka luksusowej willi, w której obecnie mieszka gwiazda razem z mężem Radosławem Majdanem i trójką dzieci. Nie ulega wątpliwości, że wynajem takiej posiadłości godnej Blake'a Carringtona to kosmiczne koszty! Dotychczas wszyscy sądzili, że to sama gwiazda i jej partner płacą za wynajem willi należącej do Modesta Amaro i jego żony. Przecież takie sławy z pewnością na to stać! Jednak okazuje się, że prawda wygląda nieco inaczej. To wyznanie z pewnością zaskoczy niejednego fana Małgorzaty Rozenek! Perfekcyjna pani domu ujawniał w rozmowie z "Faktem", że... to wcale nie ona płaci za wynajem luksusowej willi.

"To nie ja wynajmuję, tylko firma wynajmuje dla nas". Rozenek szczerze o swojej wynajmowanej willi

Kto zatem pokrywa zawrotne koszty wynajmu, które wynoszą aż 30 tysięcy złotych miesięcznie? Gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy. "To nie ja wynajmuję, tylko firma wynajmuje dla nas. Gdybym to miała robić ja, to nie wiem, czy w swoim rozsądku bym się na to zdecydowała. Prowadzimy dom, w którym jest troje dzieci, więc to wszystko jest dla nas odczuwalne. Żyjemy w czasach, w których polskim rodzinom jest coraz trudniej" - pożaliła się Małgorzata Rozenek. Teraz fani zastanawiają się, co miała na myśli! Tymczasem zakończenie budowy własnego domu państwa Majdanów jest jeszcze bardzo odległe...

Sonda Czy masz mieszkanie własnościowe, czy wynajmujesz? Własnościowe Wynajmuję TBS

QUIZ wielka płyta w PRL-u. Jak mieszkało się w Polsce Ludowej? Każdy to zna? Pytanie 1 z 10 Piosenka z wielkiej płyty: W domach z betonu nie ma wolnej miłości Dni, których nie znamy Schody do nieba Dalej