Małgorzata Rozenek-Majdan jeszcze niedawno mierzyła się z kontuzją, której nabawiła się na stoku podczas jazdy na nartach. Upadła na kolano, trafiła do szpitala i otrzymała gips. Po krótkim czasie opatrunek zdjęto, a celebrytkę czekała rehabilitacja. Szczęśliwie dziś czuje się znacznie lepiej, co można zaobserwować w mediach społecznościowych. Ostatnio Rozenek-Majdan uraczyła fanów całą foto- i wideo-relacją z wizyty na basenie. Widać, jak prezenterka pręży 45-letnie ciało w stroju kąpielowym i trzeba przyznać, że prezentuje się nienagannie. Figura jak u nastolatki! Gwiazda pokazała też kolorowy gumowy czepek oraz "okulary spawacza", które założyła, by bardziej komfortowo korzystać z basenu. Pokonywała długość za długość, wszystko pod czujnym okiem obiektywu, i przy okazji przy innych ludziach, którzy korzystali z basenu.

Małgorzata Rozenek pręży 45-letnie ciało na basenie. Figura jak u nastolatki, gumowy czepek i "okulary spawacza"

Małgorzata Rozenek-Majdan przyzwyczaiła już fanów do tego, że na social mediach mogą podejrzeć, co u niej słychać prywatnie. Oprócz pracy zawodowej w telewizji, celebrytka jest także aktywna w sieci. Po wizycie w basenie to właśnie tam poleciła "okularki spawacza", które miała na sobie, zastrzegając, że nie jest to reklama, a po prostu odpowiedź na "mnóstwo wiadomości w tym temacie". Jesteście ciekawi, jak Perfekcyjna Pani Domu prezentuje się we wspomnianych akcesoriach? Zobaczcie poniżej.

Galeria zdjęć: Małgorzata Rozenek pręży ciało na basenie