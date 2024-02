Wypadek Małgorzaty Rozenek. Co z jej programem w TVN? "Przymusowy urlop"

Wypadek Małgorzaty Rozenek. Co z programem "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" w TVN?

Małgorzata Rozenek wybrała się w góry, by poszusować na nartach. Znana z zamiłowania do sportu i aktywności fizycznej gwiazda TVN tym razem nabawiła się poważnej kontuzji. Wszystko z powodu wypadku, do którego doszło na stoku. Małgorzata Rozenek zamieściła w sieci przerażające wideo. - Upadając na to kolano, tylko słyszałam, jak mi w lewym kolanie zrobiło tak pyk - informowała Perfekcyjna Pani Domu. Jej noga została "zapakowana" w gips, który szybko został zdjęty. Gwiazdę TVN czeka jednak długa rehabilitacja i przymusowy urlop. Co z programem "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz"? Na razie Małgorzata Rozenek próbuje sobie wszystko poukładać.

Małgorzata Rozenek nie może poruszać się po domu

Słowa Perfekcyjnej Pani Domu, które ukazały się na Instagramie, nie napawają optymizmem. - I tak mi mija dzień. Po prostu chodzę i próbuję się jakoś odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, ale na razie nie idzie mi za dobrze - wyznała ze smutkiem Małgorzata Rozenek. - Staram się utrzymywać optymizm w tym wszystkim, na razie to wygląda tak: siedzę z kompletnie unieruchomioną głową na takim przymusowym urlopie i staram się jakoś ogarnąć, jak to będzie z programem (...), w ogóle z normalnym życiem - dodała gwiazda TVN, która na co dzień intensywnie uprawia sport. Teraz problem stanowi nawet poruszanie się po domu. - Ja nie mogę chodzić po schodach, a w domu mamy schody - tłumaczyła.

Program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" w TVN. Małgorzata Rozenek i sześciu mężczyzn

W programie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" w TVN Małgorzata Rozenek podjąć ma się wyzwania rzuconego jej przez sześciu mężczyzn ze świata szeroko pojętego show-biznesu. - Mężczyźni ci stają się równocześnie jej rywalami i również muszą sprawdzić się w wybranej dyscyplinie. Co ważne, ma być ona odległa od wykonywanego przez nich zawodu czy rodzaju uprawianego sportu. Oboje mają tylko cztery tygodnie na przygotowanie się do zupełnie nowego dla siebie i wymagającego nie lada odwagi zadania - przekazało portalowi Wirtualnemedia.pl biuro prasowe TVN.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Małgorzaty Rozenek na basenie

Sonda Lubisz Małgorzatę Rozenek-Majdan? Tak Nie przepadam Nie mam zdania