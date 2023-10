Małgorzata Rozenek w nowym programie pokaże swoje drugie oblicze. "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz"

Nowy program Małgorzaty Rozenek w TVN

Po tym, jak Małgorzata Rozenek pożegnała się z rolą prowadzącej "Dzień Dobry TVN", szybko pojawiła się w mediach informacja, że widzowie zobaczą ją w nowym programie. Do niedawna cały projekt był owiany tajemnicą. Teraz już wiadomo, że wiosną na antenie TVN pojawi się nowy program z Małgorzatą Rozenek w roli głównej. "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" to reality show, w którym gwiazda TVN będzie mierzyć się ze swoimi lękami, słabościami, a nawet będzie musiała stawić czoła przeciwnikom. Małgorzata Rozenek-Majdan podejmie wyzwania rzucane jej przez mężczyzn ze świata sportu, filmu czy dziennikarstwa. Na przygotowanie się do zadania uczestnicy będą mieli 4 tygodnie. Zdjęcia do programu już ruszyły.

"Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" - kiedy w telewizji?

Premiera nowego porghramu Małgorzaty Rozenek jest zaplanowana na wiosnę 2024 w TVN. "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" będzie składał się z 6 odcinków. Czy Małgorzata Rozenek podoła wyzwaniom? Widzowie przekonają się już za kilka miesięcy.