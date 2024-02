Pilne! Małgorzata Rozenek miała wypadek. "Zrobiło takie pyk". Przerażające wideo

Małgorzata Rozenek wstaje o 5 rano, by trenować

Małgorzata Rozenek-Majdan słynie z aktywnego trybu życia. Niedawno gwiazda TVN zdradziła, jak wygląda jej plan dnia. Mimo nawału obowiązków zawodowych i domowych (Małgorzata Rozenek ma trójkę dzieci), Perfekcyjna Pani Domu znajduje mnóstwo czasu na intensywne treningi. - Często mnie pytacie, jak znajduję czas na treningi, mając dzieci i dużo pracy. Bardzo ułatwia mi podejście "kto rano wstaje"… do godziny 8:00 mam zrobiony bieg i basen albo rower i basen, siłownia itd. Na tym etapie codziennie mam 2 jednostki treningowe, a 3 razy w tyg - 3. Wiem, że to dużo, ale też cel, który przed sobą postawiłam, mały nie jest. Rozpoczynanie dnia o 5 rano i trenowanie do 8:00 mocno mnie do tego celu przybliża i najważniejsze, że bez szkody dla rodziny, która wtedy sobie śpi albo zbiera się do szkoły, bo na szykowanie do przedszkola zawsze się wyrabiam, bo przerwa między jedną jednostką a druga właśnie wtedy wypada, więc szykuje Henia i lecę na drugi trening, a jak wszyscy wracają do domu, to mają mnie już tylko dla siebie - wyjawiła Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek miała wypadek. Zamieściła przerażające wideo

Niestety, sport to nie zawsze tylko zdrowie. Gwiazda TVN przekonała się o tym na własnej skórze. Podczas jazdy na nartach Małgorzata Rozenek miała wypadek, po którym trafiła do szpitala. Celebrytka zamieściła przerażające wideo. - Upadając na to kolano, tylko słyszałam, jak mi w lewym kolanie zrobiło tak pyk - relacjonowała Małgorzata Rozenek. Konieczne było założenie gipsu. Został on już zdjęty, ale gwiazdę czeka rehabilitacja. Perfekcyjna Pani Domu - mimo bolesnego doświadczenia - nie zamierza rezygnować z aktywności fizycznej. Zapewniła o tym Roberta Karasia, który życzył zdrowia celebrytce. - Panie trenerze, nie składamy broni - zadeklarowała Małgorzata Rozenek-Majdan.