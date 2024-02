Najpierw poroniła, teraz urodziła córeczkę! Cały TVN na to czekał. Potężne wzruszenie!

Małgorzata Rozenek blisko polityki

Małgorzata Rozenek-Majdan nie od dziś związana jest nieco z polityką. W końcu jej ojciec - Stanisław Kostrzewski - przez lata był skarbnikiem PiS i bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, a ona sama mocno angażuje się w ważne społecznie tematy. W zeszłym roku pojawiła się nawet w Senacie, gdzie zabrała głos na temat metody in vitro. Warto przypomnieć, że Małgorzata Rozenek jest wiceprzewodniczącą Komitetu Obywatelskiego TAK dla In Vitro. 4 czerwca z kolei gwiazda TVN pojawiła się wraz z mężem - Radosławem Majdanem - na marszu zwołanym przez Donalda Tuska. Tym razem Małgorzata Rozenek spotkała się z prawdziwą szychą - ambasadorem USA w Polsce - Markiem Brzezinskim. Perfekcyjna Pani Domu i ambasador razem biegali, dlatego nie dziwi to, że celebrytka miała na sobie wygodne obcisłe leginsy.

Tajny projekt Małgorzaty Rozenek i Marka Brzezinskiego

Spotkanie Małgorzaty Rozenek i Marka Brzezinskiego było bardzo tajemnicze. Widać jednak, że szykuje się coś niezwykłego. - Spotkaliśmy się z Panem Ambasadorem Markiem Brzezinskim, żeby porozmawiać o ważnych rzeczach. Pan Ambasador jest bardzo otwarty na dialog i na sercu leży mu wiele ważnych tematów, związanych oczywiście z relacjami polsko-amerykańskimi, ale też takich bardzo ludzkich, dotyczących każdego z nas. To nie było pierwsze nasze spotkanie, ale dziś mieliśmy okazję porozmawiać trochę dłużej i wymienić się doświadczeniami... A o czym rozmawialiśmy, dowiecie się niebawem - innymi słowy, secret project (tajny projekt - red.) jest w drodze - oznajmiła gwiazda TVN w podpisie do filmiku z ambasadorem.

