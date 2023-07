Ale klasa, ale szyk!

Małgorzata Rozenek w Senacie! To już pewne, podjęła się arcyważnej misji

likp 21:01

Małgorzata Rozenek wkroczyła do Senatu! Perfekcyjna Pani Domu, celebrytka, dziennikarka już dawno uznała, że trzeba działać. W tym celu właśnie udała się do wyższej izby parlamentu. Pewne już jest, że Małgorzata Rozenek podjęła się arcyważnej misji. Gwiazda do Senatu ubrała się jako rasowa polityczka. Jej gustowny elegancki strój zrobił wielkie wrażenie przy ulicy Wiejskiej! - Co za klasa, co za szyk - komentowali parlamentarzyści.