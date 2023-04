Żona Cezarego Pazury nie wpuściła go do domu! Interweniował ochroniarz. W tle alkohol i cygara

Małgorzata Socha ma przepiękny dom i ogród. Do tej pory rosły w nim głównie zielone drzewka iglaste posadzone wzdłuż muru, który otacza dom. Tak, Socha ogrodziła się murem. Wokół pięknego, rosłego, starego już drzewa postawiono drewnianą ławeczkę. Trawnik zawsze jest równo przystrzyżony. Ale poza piękną zielenią w ogrodzie brakowało innych kolorów. Małgosia postanowiła więc zaszaleć.

Tak mieszka Małgorzata Socha

Aktorka wybrała się do sklepu ogrodniczego i wróciła do domu z bagażnikiem pełnym wielobarwnych kwiatów. Chwyciła za łopatę, taczkę i wszystkie zasadziła sama. Socha wybrała też do nich imponujące donice, a te potrafią kosztować istny majątek - od kilkuset złotych, do nawet kilku tysięcy!

Jakiś czas temu na tarasie Małgorzaty Sochy powstał też zielnik, w którym gwiazda zasadziła miętę, bazylię, tymianek i szczypiorek. A że uwielbia gotować, własne zioła bardzo się jej przydają.

Małgorzata Socha jest bardzo dumna ze swojego dzieła. Teraz z przyjemnością siada na tarasie z kubkiem herbata. I to się nazywa relaks.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ogród Małgorzaty Sochy.

