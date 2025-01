Małgorzata Socha zarobiła milion złotych w jeden miesiąc?! Wiemy, jak to zrobiła

Małgorzatę Sochę możemy oglądać w serialu "Przyjaciółki". Po kilku latach przerwy powróciła też do obsady "Na Wspólnej". I choć nie ma na swoim koncie spektakularnych i przełomowych ról filmowych, dla reklamodawców i tak jest najbardziej łakomym kąskiem spośród wszystkich polskich aktorek. Widzowie kochają ją bowiem za niewymuszony wizerunek uśmiechniętej dziewczyny z sąsiedztwa.

Na czym zarabia Małgorzata Socha? Aż nie do wiary

Jak donosił "Super Express", w 2024 roku Małgorzata Socha straciła intratny kontrakt z marką sklepów meblarskich. Ale na otarcie łez bardzo szybko podpisała nowe. W samym grudniu aktorka wzięła udział w wielkiej, świątecznej kampanii popularnej biżuterii. Tym razem wzięła w niej udział razem z mężem, Krzysztofem Wiśniewskim. Za taką reklamę małżeństwo mogło zgarnąć blisko pół miliona złotych. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda angażuje swoich bliskich do reklamy. Przed rokiem w takiej samej kampanii wystąpiła razem z całą rodziną i po raz pierwszy pokazała twarze swoich dzieci. Dwa lata temu z kolei wystąpiła ze swoją rodzicielką w kampanii z okazji dnia matki.

Ale to nie wszystko. W grudniu Małgosia została też twarzą bielizny. Wzięła udział w kampanii m.in. wygodnych biustonoszy. Zgarnęła za to prawdopodobnie kolejne 300 tys. zł.

A już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem aktorka zaczęła polecać na Instagramie najlepsze jej zdaniem prezenty, takie jak kosmetyki, kolagen do picia czy szczoteczki do zębów, do kupowania których zachęcała. Za jeden taki reklamowy post Socha może inkasować od 50 aż do 100 tys. zł. Nic dziwnego, że szybko uzbierała kolejny milion na swoim koncie.

Na szczęście w nowym roku zagra już nie tylko w reklamach. Aktorka zapowiedziała dwie premiery filmowe ze swoim udziałem. Dostała główną rolę w filmie "Baśka". Gotowy jest też świąteczny film "Piernikowe serce" z jej udziałem.

