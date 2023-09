Widzowie byli w szoku

Małgorzata Tomaszewska KOPNIĘTA podczas "Pytanie na śniadanie"! Przerwała program, łzy napłynęły do oczu

bw 15:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Małgorzata Tomaszewska niedawno pochwaliła się, że jest w ciąży. Mimo stanu błogosławionego, postanowiła jeszcze pracować, póki ma do tego siłę. Prowadzi więc "Pytanie na śniadanie", tak jak zwykle ma to miejsce. Ale podczas ostatniego programu doszło do bardzo zaskakujących scen. Tomaszewska nagle przerwała rozmowę z gościem i oznajmiła, że została kopnięta! I to nie raz, a pięć razy! Oczy jej się zaszkliły, nastąpiła konsternacja. Co się stało? Wiemy, czemu tak zareagowała.