Małgorzata Tomaszewska ma problemy ze zdrowiem? Zauważyła u siebie niepokojące objawy

Małgorzata Tomaszewska to prezenterka i dziennikarka związana ze stacją TVP, którą widzowie doskonale znają z "Pytania na śniadanie". Tomaszewska była również gospodynią "The Voice of Poland", a obecnie prowadzi "The Voice Senior". Prywatnie prezenterka jest mamą 5-letniego Enzo, który jest owocem miłości z jej drugim mężem. Kobieta spełnia się w roli mamy i bardzo troszczy się o swojego ukochanego synka. Niedawno wyjawiła, że to właśnie ze względu na niego spisała testament w wieku zaledwie 30 lat.

Małgorzata Tomaszewska ma problemy ze zdrowiem? Poddała się nieprzyjemnemu badaniu

W ostatniej rozmowie z "Faktem" Tomaszewska wyjawiła, że za namową lekarki postanowiła zatrzymać się i bardziej zadbać o swoje zdrowie. Nie było to dla niej łatwe, bo "zawsze jest w wielkim pędzie". Prezenterka zauważyła u siebie niepokojące objawy, które skłoniły ją do kontaktu ze specjalistką.

- Okazało się, że zaczynam zapominać, gdzie odłożyłam kluczyki, torebkę. Potrafiłam z kimś się umówić i kompletnie o tym zapominałam, co dotychczas nigdy nie miało miejsca. Jestem bardzo obowiązkowa i z początku aż trudno było mi w to wszystko uwierzyć, że takie rzeczy mogą dziać się w moim życiu. Do tego miałam lekkie bóle brzucha, czy problemy ze snem. W końcu zdecydowałam się zrobić badania kontrolne i trafiłam na świetną lekarkę - czytamy.

Prezenterka wyjawiła, że jest w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na poważną chorobę nowotworową. Jej babcia zmarła na raka jelita grubego. To dlatego Tomaszewska zapisała się na kolonoskopię, czyli badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, polegające na oglądaniu wnętrza jelita grubego.

- Staram się namawiać innych na badania, nawet te mało przyjemne, czy mało estetyczne, ale naprawdę warto. Wiem, że wiele osób, które zdecydowałyby się na takie badania wcześniej, miałyby szanse na wyleczenie - wyjaśniła w rozmowie z "Faktem".

