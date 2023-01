Małgorzata Tomaszewska spisała testament w wieku 30 lat! Miała ważny powód

Małgorzata Tomaszewska to prezenterka i dziennikarka związana ze stacją TVP, którą widzowie doskonale znają z "Pytania na śniadanie", które prowadzi razem z Aleksandrem Sikorą. Tomaszewska była również gospodynią "The Voice of Poland", a obecnie prowadzi "The Voice Senior". Prywatnie prezenterka jest mamą 6-letniego Enza, który jest owocem miłości z jej drugim mężem. Kobieta spełnia się w roli mamy i bardzo troszczy się o swojego ukochanego synka. Nic dziwnego, że postanowiła również zadbać o jego przyszłość.

Małgorzata Tomaszewska spisała testament w wieku 30 lat. Zrobiła to dla synka

Małgorzata Tomaszewska, mimo młodego wieku, zdecydowała się spisać testament. Zrobiła to dla Enzo, aby chłopiec miał zapewnione bezpieczeństwo finansowe, gdyby jej zabrakło.

- Mam wszystko zabezpieczone i to od dłuższego czasu. Gdy mały miał chyba dwa latka, to spisałam testament. Mam w nim spisane wszystkie szczegóły dotyczące tego, co z synem będzie się działo, jeśli mnie zabraknie - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Na taki krok decyduje się coraz więcej sławnych osób. Testament spisały już Martyna Wojciechowska, Paulina Młynarska, Joanna Koroniewska i Matylda Damięcka. Zrobił to również Michał Wiśniewski.

A wy spisaliście już swoje testamenty? A może dopiero macie zamiar? Dajcie znać w komentarzach!

