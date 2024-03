Włosy Rutkowskiego to był dopiero początek. Nie jesteście gotowi! Na to wydał prawdziwą fortunę

Małgorzata Tomaszewska poród. Była prezenterka TVP wspomniała o kolejnej ciąży

Małgorzata Tomaszewska urodziła córeczkę 20 lutego 2024 roku. "Super Express" jako pierwszy podał tę wspaniałą wiadomość, którą przekazał nam tata byłej gwiazdy TVP - Jan Tomaszewski. Gwiazda rodziła w w szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie, z którego usług często korzystają polskie celebrytki. W szpitalu rodzić można zarówno w ramach NFZ, jak i prywatnie. W tym drugim wypadku opłata za poród wynosi 3915 złotych. Co ciekawe. Małgorzata Tomaszewska już po narodzinach Laury, wspomniała o... kolejnej ciąży! - Widzimy się przy kolejnym porodzie - napisała na Instagramie, dziękując personelowi szpitala. Nie wiadomo, czy ciążowy zapał nadal jest aktualny, bo była gwiazda TVP nagle wspomniała o problemach, z którymi wiąże się podwójne macierzyństwo. A przecież z trójką byłoby jeszcze trudniej!

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak mieszka Małgorzata Tomaszewska

Małgorzata Tomaszewska nie zorganizowała się jako podwójna mama. Nadeszło wsparcie

W rozmowie z Pomponikiem Małgorzata Tomaszewska wyjawiła, że nadchodząca Wielkanoc tym razem nie odbędzie się u niej w domu. - Nadchodzące Święta będą dla mnie wyjątkowe, pierwsze z córeczką. Ze względu na to, że jeszcze nie do końca zorganizowałam się jako podwójna mama, wyjątkowo nie będę organizowała Wielkanocy u siebie w domu - wyznała była prezenterka TVP. To musi być dla niej bardzo smutne, bo Małgorzata Tomaszewska podkreśliła, że uwielbia "świąteczne przygotowania". - Ale teraz zabraknie na to czasu - dodała ze smutkiem. Na szczęście wsparcie nadeszło ze strony najbliższych. - Całe szczęście mam wspaniałą rodzinę, i to u nich spędzimy Święta Wielkiej Nocy - zdradziła gwiazda, która na pewno może liczyć m.in. na pomoc taty. Jan Tomaszewski - mimo że w tym roku skończył 76 lat - cały czas jest w doskonałej formie, a energii, którą ma w sobie, pozazdrościć może mu niejeden młodzieniaszek.

Sonda Czy obserwujesz Małgorzatę Tomaszewską w mediach społecznościowych? Tak Nie Od czasu do czasu