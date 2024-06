Małgosia Tomaszewska pokazała córeczkę. Laura ma już pięć miesięcy i "cudne włoski"

Małgosia Tomaszewska pochwaliła się córeczką. Fanki rozpływają się w zachwytach

Małgorzata Tomaszewska była jedną z ulubionych prezenterek widzów TVP. Wielu fanów wciąż interesuje się, co u niej słychać. A Małgosia, choć zniknęła z telewizji, to chętnie daje o sobie znać za pośrednictwem social mediów. Niedawno fanki zachwycały się tym, jak szybko wróciła do formy sprzed ciąży. Rzeczywiście w kilka miesięcy po porodzie prezenterka wygląda zjawiskowo. Tomaszewska nie ukrywa, że ma na to swój patent i nawet chętnie podzieliła się nim z obserwatorkami. Teraz dziennikarka dał im jeszcze lepszy powód do zachwytów. Wrzuciła zdjęcie swojej małej córeczki z podpisem "Księżniczka ma relaks". Pod postem zaroiło się od miłych komentarzy. Zachwyt wszystkich wzbudziły jej piękne, bujne, kruczoczarne włoski. "Ale cuuudna, jakie włoski", "Jeju, jaka bujna czuprynka" - czytamy w komentarzach. Zobaczcie sami, jaka śliczna jest córeczka Małgorzaty Tomaszewskiej.

Małgorzata Tomaszewska lśniła w TVP

Małgorzata Tomaszewska do niedawna była gwiazdą TVP. Wraz z Aleksandrem Skorą tworzyła bardzo zgrany duet prowadzących poranne "Pytanie na śniadanie". Poza śniadaniówką występowała także w "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "Dance Dance Dance", prowadziła koncerty na festiwalu w Opolu, Eurowizję Junior, imprezy sylwestrowe i koncerty Wakacyjnej Trasy Dwójki. Kiedy nowe władze Telewizji Polskiej na przełomie roku zadecydowały o zakończeniu współpracy się z dotychczasowymi gospodarzami programów rozrywkowych, Tomaszewska była w zaawansowanej ciąży. Jej zwolnienie wywołało więc sporo najwięcej kontrowersji. Celebrytka wyjaśniła jednak, że prawnie wszystko było w porządku, bo nie zerwano z nią umowy, a zwyczajnie wygasł kontrakt, który łączył ja z publicznym nadawcą.

