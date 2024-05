Zatkało nas po tym, co Katarzyna Dowbor publicznie napisała do synowej Joanny Koroniewskiej. I to w urodziny!

Małgorzata Tomaszewska była jedną z ulubionych prezenterek widzów TVP. Gwiazda wraz z Aleksandrem Skora tworzyła bardzo zgrany duet prowadzących poranne pasmo TVP "Pytanie na śniadanie". Poza śniadaniówką występowała także w "The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "Dance Dance Dance", prowadziła koncerty na festiwalu w Opolu, Eurowizję Junior, imprezy sylwestrowe i koncert Wakacyjnej Trasy Dwójki. Kiedy nowe władze Telewizji Polskiej na przełomie roku zadecydowały o zakończeniu współpracy się z dotychczasowymi gospodarzami programów rozrywkowych, Tomaszewska była w zaawansowanej ciąży. Jej zwolnienie wywołało więc najwięcej kontrowersji. Celebrytka wyjaśniła jednak, że prawnie wszystko było w porządku, bo nie zerwano z ina umowy, po prostu wygasł kontrakt, który łączył ja z publicznym nadawcą.

Małgorzata Tomaszewska wróciła do sprawy zwolnienia z Telewizji Polskiej

Niedługo potem Tomaszewska urodziła córeczkę i bez reszty pochłonęły ja sprawy domowe. Nie komentowała zwolnienia, dopóki nie opadły największe emocje. Teraz zdecydowała się wrócić do tej sprawy sprzed kilku miesięcy. "Moi kochani, to nie pożegnanie. To tylko kolejny przystanek. A jak się jechało? Znakomicie. Gdzie jedziemy dalej? Jeszcze nie wiem. Teraz chwila na wspomnienia. Jestem wdzięczna za 5 pięknych zawodowych lat w Telewizji Polskiej. Wiele się nauczyłam i wiele przeżyłam. Poznałam ciekawych ludzi, a nawet przyjaciół, co podobno w show-biznesie się nie zdarza" - napisała Tomaszewska w poście na Instagramie, obok wideo prezentującego jej wspomnienia z TVP.

Tomaszewska podziękowała Sikorze, Kamellowi i Brzozowskiemu

Następnie Małgosia podziękowała rodzinie, w której zawsze miała ogromne wsparcie, a także produkcji wszystkich programów, w których brała udział. Szczególne podziękowania skierowała do współpracowników. "Dziękuję mojemu najlepszemu współpasażerowi Olkowi Sikorze - na koniec świata i jeszczeeee daleeeeej! Dziękuję także Tomkowi Kammelowi i Rafałowi Brzozowskiemu. Praca z Wami to przyjemność" - wyznała. Nie zapomniała także o fanach. "Kochani widzowie! Podczas wszystkich tych produkcji byliście ze mną, czasem nawet osobiście, pod scenami, przemierzając tysiące kilometrów". Fani na Instagramie bardzo dobrze przyjęli wpis swojej ulubienicy. "Bardzo tęsknimy" - czytamy w komentarzach. A w tęsknicie, chcielibyście, aby Małgosia Tomaszewska wróciła do telewizji?

