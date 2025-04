Wędzikowska komentuje stylizacje z debaty. "Trumienny garnitur, ZA WĄSKIE SPODNIE"

Debata "Super Expressu": Kto wyglądał najlepiej?

Debata "Super Expressu", którą oprócz strony głównej SE.pl i kanału na Youtubie "Super Expressu" transmitowały wszystkie telewizje informacyjne i wszystkie portale, wzbudziła ogromne emocje. Była to pierwsza debata, w której wzięli udział wszyscy kandydaci na urząd prezydenta. Spierali się, a nawet wykłócali na żywo, co mogły śledzić miliony widzów.

Zobacz również: Debata prezydencka "Super Expressu". Wielkie starcie pełne emocji

Postanowiliśmy zapytać znaną stylistkę i kostiumografkę, gwiazdę TVN Malwinę Wędzikowską, co jako specjalistka w temacie sądzi o wyglądzie kandydatów. Okazuje się, że zwróciła uwagę szczególnie na dwóch z nich.

- Rafał Trzaskowski zdecydowanie odrobił lekcję z debaty w Końskich. Postawił na lepszy odcień garnituru, w którym wyglądał bardziej promiennie. Zmiana białej koszuli na niebieską też sprawiła, że wyglądał łagodnie i "świeżo"

- zwróciła uwagę Wędzikowska. Ale to nie wszystko, co wychwyciła u prezydenta Warszawy.

- Karnacja bardziej opalona i twarz wypoczęta sprawiły, że wyglądał na najbardziej godnego zaufania kandydata. To buduje pozytywny odbiór

- zaznaczyła stylistka.

Debata "Super Expressu": Kto według stylistki wypadł najgorzej?

Malwina Wędzikowska wskazała też mniej trafione stylizacje. Zwróciła uwagę na Krzysztofa Stanowskiego, który postawił na znacznie mniej formalny ubiór niż reszta kandydatów. Zamiast garnituru założył biały t-shirt i czarną koszulę typu Cargo z dużymi kieszeniami na piersiach.

- Stanowski wyglądał trochę jak "czarny charakter", bohater żywcem wyjęty z ostatniego sezonu serialu "Breaking Bad", kiedy Walter White zmienia się z postaci pozytywnej w seryjnego mordercę. Choć tu akurat nie zdziwiłabym się, gdyby to był zabieg zamierzony, tak jak w większości przypadków u Stanowskiego - np. po to, by pokazać, jak brudna jest polityka. W każdym razie - Stanowski najgorzej ze wszystkich, tuż obok Mentzena... Ten miał garnitur niemal "trumienny", jakby przymały, spodnie za wąskie, przez co jego chód wyglądał komicznie. Prawie jak w leginsach.

- powiedziała stylistka w rozmowie z "Super Expressem". Nie szczędziła też gorzkich słów Magdzie Biejat.

- Czarny garnitur z białym t-shirtem to nie jest dobrze wykorzystane narzędzie wizerunkowe w debacie. Szkoda, bo Biejat miała już lepsze "strzały" w poprzednich wystąpieniach. A w tym zestawie wyglądała smutno, zamiast charakternie.

Malwina Wędzikowska jako stylistka pracowała między innymi z Dodą czy Marylą Rodowicz, ale też z polskimi politykami. Przygotowywała także kostiumy do "Tańca z Gwiazdami" czy "The Voice of Poland". Obecnie pracuje jako prowadzącą i kostiumografka w "The Traitors. Zdrajcy".

Zobacz również: Krzysztof Stanowski po nocy ocenił debatę "Super Expressu". Ależ milusio!

Podsumowanie Stanowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.