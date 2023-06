Mama Anny Kalczyńskiej gorzko o zwolnieniu jej córki z DD TVN. "Niesprawiedliwość która Cię spotyka jest niezrozumiała". Słynna aktorka nie kryje smutku

Kasia Cichopek przed Marcinem Hakielem miała innego chłopaka! Po latach odkryliśmy, kto to jest. Ale numer!

Halina Rowicka nie kryje smutku. Pisze o zwolnieniu Anny Kalczyńskiej z DD TVN

Informacja o zwolnieniach w TVN, a dokładniej w "Dzień dobry TVN" rozgrzewa media od kilku dni. Z popularnym programem porannym pożegnały się jego największe gwiazdy: Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Kalczyńska, Małgorzata Ohme i Andrzej Sołtysik. Jedną z pierwszych prowadzących, która zabrała głos po zwolnieniu z DD TVN była Anna Kalczyńska, która nie kryła żalu, że sprawy potoczyły się w ten sposób. "Zostawiłam w tym programie swoje serce i głowę, lojalność i wierność, pasję i zaangażowanie [...] Czy mi smutno? No pewnie, kiedy kochało się swoją pracę, jak ja - musi być smutno" - napisała na Instagramie Kalczyńska. Teraz do sprawy postanowiła się odnieść matka Anny Kalczyńskiej, Halina Rowicka. "Wszelkie przykrości które Ciebie dotykają uderzają rykoszetem we mnie" - napisała w poruszającym poście w mediach społecznościowych słynna aktorka. "Jest mi bardzo przykro i smutno, ponieważ niesprawiedliwość która Cię spotyka jest niezrozumiała i irracjonalna" - dodała Rowicka na Instagramie.

Anna Kalczyńska może liczyć na wsparcie mamy

Po zmianach w DD TVN, Anna Kalczyńska z pewnością może liczyć na wsparcie swojej mamy. Halina Rowicka w swoim wpisie na Instagramie w ciepłych słowach pisze o córce oraz motywuje ją do walki o siebie. "Ja znam Twoją wartość, Twój charakter, Twoją ufność, które w tej sytuacji zawiodły, ale wiem że jesteś też silna, konsekwentna i pracowita. Może to jest spojrzenie matki, ale dla mnie jesteś ponadprzeciętna, masz zalety, których można Ci pozazdrościć" - podkreśliła aktorka. "Aniu, Kochana Go ahaed!- w nowe, lepsze przestrzenie. Z Twoją odwagą energią i siłą może być tylko lepiej!" - dodaje Rowicka.