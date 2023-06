Anna Kalczyńska znalazła się wśród osób, które żegnają się z programem "Dzień dobry TVN" - ogłosiła stacja w oświadczeniu opublikowanym w czwartek wieczorem, 22 czerwca. Oprócz niej, w śniadaniówce nie zobaczymy także takich osób jak: Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ohme. Nieoficjalnie z programem ma podobno pożegnać się również Filip Chajzer. Większość gwiazd na razie milczy w tej sprawie, ale Anna Kalczyńska jako pierwsza postanowiła zabrać głos i skomentować sprawę. Na krótko po tym, jak media obiegła wieść o zmianach w "Dzień dobry TVN", Kalczyńska zamieściła wymowne zdjęcie i krótki opis. Nie da się tego inaczej zinterpretować, jak tak, że daje jasny sygnał swoim fanom.

Anna Kalczyńska jako pierwsza zabiera głos po czystkach w "Dzień dobry TVN". Wymowne!

Anna Kalczyńska na Instagramie, a konkretnie Instastory, zamieściła zdjęcie, jak macha do obiektywu w geście pożegnana. Jest uśmiechnięta od ucha do ucha, zadowolona. "It was fun" - brzmi opis, czyli - z angielskiego - "było fajnie". To ewidentne nawiązanie do tego, że kończy się jej przygoda z "Dzień dobry TVN". Kalczyńska nie zdecydowała się, przynajmniej na razie, na obszerne oświadczenie czy pożegnanie w mediach społecznościowych. Podobnie zresztą jak jej koledzy i koleżanki z planu. Być może na dniach się to zmieni, bo informacja pojawiła się w późnych godzinach i dość niespodziewanie. Zdjęcie Kalczyńskiej znajdziecie poniżej.

