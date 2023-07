Mama Ginekolog pokazuje „złotą” łazienkę z willi „Siary”

Jak już kiedyś chwaliła się Nicole, to willa jej rodziców pojawiła się w kultowym filmie „Kiler”. Mieszkał w niej znany wszystkim Siara. Jak wiele osób pamięta, słynęła ona z ogromnego przepychu i bogactwa. Z tego, co pokazuje w swoich social mediach, prawie nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Marmury to nie jedyne ozdoby. Nicole Sochacka-Wójcicka pokazała zdjęcie strojnej łazienki swoich rodziców. - To najprawdopodobniej najładniejsza łazienka w Warszawie – napisała Nicole.

Patrząc na zdjęcie można stwierdzić, że nie żałowano na nią pieniędzy. Znajduje się tam ogromna wanna i prysznic. Do tego bogate „złote” kafle. Całość dopełnia mural z półnagą kobietą siedzącą na skale.

Nicole Sochacka-Wójcicka pokazuje zdjęcie z tatą. „Ludzie mają wątpliwości”

Jak się okazuje, do relacji nagle dołączył jej tata. Jak zaznaczyła Nicole, brat odradził jej wrzucanie tych zdjęć, bo „wyglądasz jak córka z tatą”. Zmobilizowało to Mamę Ginekolog do napisania posta na Instagramie. - Jako nastolatka, gdy gdzieś szłam z tatą to co kilka zdań mówiłam głośno Tato. 20 lat temu miałam takie obawy, że ktoś pomyśli, że mój tata to mój chłopak. Tymczasem 20 lat później - tatuś lat 76 ja lat 40. Dalej wyglądamy tak, że podobno nie jest jasne że to jest tata i córka – napisała Mama Ginekolog.

Internauci od razu zareagowali. Okazało się, że tata Nicole jest uwielbiany przez jej fanki. - Bardzo lubię Twojego tatę, uwielbiam jak się wypowiada na instastory, jest to wspaniały tata, (niezwykle dumny z córki) a do tego nienaganna prezencja, dobór słów, naprawdę dystyngowany mężczyzna – napisała jedna z czytelniczek.