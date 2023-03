Mama Ginekolog się doigrała! Zapłaci ogromną karę! Wyniki kontroli NFZ. "Przepraszam"

Mama Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcicka, w końcu się doigrała. Po fali kontrowersyjnych wypowiedzi i wyznań, między innymi o przyjmowaniu do gabinetu NFZ znajomych czy rodziny poza kolejką, albo o tym, że przyjęła się na oddział kłamiąc w sprawie rzekomych objawów choroby, Mama Ginekolog poniesie konsekwencje. Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył kontrolę w placówce, w której pracuje Sochacki-Wójcicka. Wirtualna Polska dotarła do wyników kontroli i podaje, że NFZ nakazał placówce zapłacić karę w wysokości 25 tysięcy złotych. Nie chodzi jednak o przyjmowanie rodziny poza kolejką, a hospitalizację pacjentki w czasie, gdy jej stan tego nie wymagał. Polsat News podaje, że była to Mama Ginekolog we własnej osobie. Celebrytka miała na własne życzenie zostać przyjęta na 10-dniowy pobyt w szpitalu, bo "chciała być blisko dziecka przebywającego w placówce". Proceder wyszedł na jaw, bo w dokumentacji medycznej była tylko obserwacja lekarska, a nie wskazanie do hospitalizacji.

Mama Ginekolog zapłaci ogromną karę. Wydała oświadczenie

To wciąż nie koniec problemów Mamy Ginekolog, bo WP podaje, że NFZ i tak zbada jeszcze kwestię "afery kolejkowej". Sprawdzona ma zostać dokumentacja z ostatnich dwóch lat. Tymczasem celebrytka już teraz wydała oświadczenie i zobowiązała się zapłacić ogromną karę finansową, jaką nałożono na szpital, w którym ta pracuje.

- W związku z komunikatem NFZ z dnia 22.03.2023 r. dotyczącym nałożenia kary finansowej na Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, mojego pracodawcę, wyrażam żal i jednocześnie zobowiązuje się wpłacić 25 tys. zł, czyli kwotę wymierzonej szpitalowi kary. Kwotę tę wpłacę na należącą do szpitala Fundację UCZKiN, która zajmuje się wsparciem jego rozwoju. Z pokorą przyjmuję także naganę otrzymaną od zarządu UCZKiN. Jednocześnie bardzo przepraszam za szum medialny, który powstał wokół mojej osoby i mojego pracodawcy - napisała Nicole Sochacki-Wójcicka, vel. Mama Ginekolog.

Po kontroli NFZ, sprawa ma zostać jeszcze skierowana do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Mama Ginekolog z pewnością powróci więc jeszcze na łamy mediów. Do sprawy będziemy wracać.

Zobacz również galerię zdjęć: Mama Ginekolog tym razem się nie wywinie? Wpływają SETKI skarg

Sonda Jak oceniasz zachowanie Mamy Ginekolog? Źle, jej słowa są skandaliczne Powiedziała tylko prawdę Ma trochę racji, ale tylko trochę Trudno ocenić Nie mam zdania