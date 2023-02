i Autor: East News Mama Ginekolog tym razem się nie wywinie? Wpływają SETKI skarg. Grożą jej poważne konsekwencje!

Żarty się skończyły

Mama Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcicka (39 l.), mierzy się z ogromnymi konsekwencjami swoich ostatnich wypowiedzi w sieci. Spłynęła na nią fala krytyki po tym, jak właściwie przyznała się do przyjmowania koleżanek na NFZ poza kolejką. Mało tego, stwierdziła, że "każdy tak robi". Sprawę skomentował już NFZ, a teraz do akcji wkracza Okręgowa Izba Lekarska. Wygląda na to, że celebrytka tym razem się nie wywinie, bo wpływają na nią setki skarg.