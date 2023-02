Maja Bohosiewicz wrzuciła do sieci zdjęcie bezdomnego mężczyzny. Nazwała go ŻULEM!

Mama Ginekolog, a właściwie Nicole Sochacki-Wójcicka, bo tak naprawdę nazywa się celebrytka, może już poważnie martwić się swoją przyszłością zawodową. Okazuje się bowiem, że wypowiedź, która rozniosła się echem po sieci i polskich mediach, prawdopodobnie doczeka się realnych konsekwencji. Jak pisaliśmy na łamach "Super Expressu", sprawą Mamy Ginekolog zainteresował się Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), a nawet Ministerstwo Zdrowia. Wszystko przez to, co Sochacki-Wójcicka powiedziała na temat przyjmowania rodziny oraz znajomych poza kolejką, w gabinecie NFZ. Celebrytka bezceremonialnie przyznała się do takich praktyk, twierdząc przy tym, że "każdy tak robi" i "zmniejsza to kolejki do specjalistów". Chyba nawet ona sama nie spodziewała się, że spadnie na nią tak duża fala krytyki. A teraz, jak się dowiadujemy, będzie jeszcze poważniej. Wszczęto przeciwko niej postępowanie!

Mama Ginekolog straci pracę?! NFZ wszczął przeciwko niej postępowanie. Wiemy, jaka kara grozi celebrytce

Departament Kontroli NFZ prowadzi postępowanie w związku z działalnością Nicole Sochacki-Wójcickiej, znanej jako Mama Ginekolog - podaje Wirtualna Polska. Kontrolą ma zostać objęte między innymi Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM. To właśnie tam, jako lekarz bez specjalności, pracuje Mama Ginekolog.

"Jeżeli rzeczywiście wskazana pani przyjmowała w ramach kontraktu z NFZ znajomych i rodzinę poza kolejnością, to zdecydowanie powinna ponieść karę", przekazało Wirtualnej Polsce Ministerstwo Zdrowia.

NFZ domaga się wyjaśnień od kierownictwa placówki w sprawie praktyki Mamy Ginekolog. Jej działalność oraz słowa, które wypowiedziała w sieci, oburzyło Naczelną Izbę Lekarską oraz Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, ale nie tylko. Sprawą zajął się już Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Podjęte zostaną również dalsze działania.

Jaka kara grozi celebrytce Mamie Ginekolog? Jeżeli potwierdzą się doniesienia, że kobieta realizowała działania niezgodne z postanowieniami umowy, z przyczyn leżących po jej stronie, to NFZ po zakończonym postępowaniu może nałożyć na nią karę umowną lub dochodzić nienależnie pobranych środków finansowych. Niewykluczone, że pod uwagę będzie brane nawet zawieszenie jej działalności na wyznaczony okres lub utrata pracy. Konsekwencje może także ponieść Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM, w którym Mama Ginekolog jest zatrudniona. Placówka powołała już zespół kontrolny, a wyniki jego prac przekazane zostaną do NFZ.

Do sprawy z pewnością będziemy wracać.

