Mama Maćka Musiała właśnie wyszła za mąż. "Moja miłość przekracza wyobrażenia"

Anna Musiał pochwaliła się na Instagramie swoim szczęściem. Mama Maćka Musiała w ostatni weekend wyszła za mąż. O planach mamy poinformował sam aktor kilka tygodni temu, kiedy walczył o kryształowa kule w "tańcu z gwiazdami". W jednym z odcinków uczestnicy tańczyli z bliskimi. Maciej zaprosił od tego tańca właśnie mamę. Na parkiecie wyglądali nie jak matka z synem, a rodzeństwo. Pani Anna jest bowiem w fantastycznej formie, wygląda co najwyżej jak starsza siostra aktora. Przy okazji rozmowy o występie Maciej wspomniał, że wkrótce ponownie zatańczy z mamą - na jej weselu.

Uroczystości stały się faktem. Pani Anna i jej ukochany powiedzieli sobie tak, a szczęśliwa panna młoda pochwaliła się obrączka naw relacji na Instagramie. "Podziękowanie za wszystko, co się wydarzyło. Niespodziewanie, nieoczekiwanie, po ludzku nie do pomyślenia, wymyślenia, zaplanowania. A po Bożemu według obietnicy: zaufaj, jestem z tobą, widzę, mam plan, u mnie wszystko jest możliwe. Moje horyzonty są szersze, niż myślicie, a moja miłość przekracza wasze wyobrażenia" - napisała w poście Anna Markiewicz-Musiał. Jak dotąd nie zdradziła jednak, kim jest jej wybranek. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na wspólnej drodze.

