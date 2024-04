Niesamowite, z kim rozmawiała mama Tomasza Komendy po śmierci syna! "Świat taki jest"

To, co Krzysztof Krawczyk wydusił z siebie tuż przed śmiercią, wgniata w podłogę! Aż chce się wyć

Śmierć Tomasz Komendy

Tomasz Komenda zmarł w wieku 46 lat. Wcześniej chorował na nowotwór płuc. W 2018 roku mężczyzna w końcu wyszedł na wolność i został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Tomasz Komenda przez 18 lat siedział w więzieniu za gwałt, którego - jak się okazało - nie popełnił. W 2020 roku "powstał film 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy". W tytułową rolę wcielił się Piotr Trojan. Z kolei Teresą Klemańską, czyli matkę niesłusznie skazanego mężczyzny, zagrała Agata Kulesza. Aby odpowiednio wyglądać, na planie przez 12 godzin musiała wytrwać w nałożonych na twarz silikonach! Po śmierci Tomasza Komendy aktorka rozmawiała z jego mamą. Poruszona tragedią gwiazda zadzwoniła do pani Teresy.

Agata Kulesza rozmawiała z mamą Tomasza Komendy

Agata Kulesza o tej trudnej rozmowie powiedziała w podcaście Imponderabilia. - Jest mi bardzo przykro, że tak się to skończyło. Nawet zadzwoniłam po śmierci Tomka do Teresy, czyli jego mamy. Chwilę porozmawiałyśmy, złożyłam jej kondolencje i wyrazy współczucia. Rozmawiałyśmy o tym, że to wszystko za dużo, ale świat taki jest i nie wiadomo, dlaczego ktoś wyciągnął taki tragiczny los - wyjawiła aktorka. - Nie ma tu pocieszenia ani dla Teresy, ani dla całej rodziny. Bardzo im współczuję i wolałabym, żeby nie było pretekstu, aby o takiej historii opowiadać. To była tragiczna historia w przebiegu, walce i sile. Mam nadzieję, że Teresa będzie miała jeszcze siłę. Myślę o niej - dodała Agata Kulesza.

Pogrzeb Tomasza Komendy odbył się 26 lutego. - Śmierć jest bezsilna, jej moc nie działa. Nie jest w stanie zabrać nam tego, co chowamy w naszych sercach na zawsze. Zabrała tylko ciało, ale całej reszty nie jest w stanie wyrwać nam z pamięci i uczuć - mówił podczas uroczystości ceremoniarz. Ostatnie pożegnanie Tomasza Komendy miało charakter śmie