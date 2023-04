Marcela Leszczak nie mieszka z Michałem Koterskim! Syn dopytywał o powód, a ona...

Aluzje do wieku Małgorzaty Rozenek w programie na żywo! Oto, co odpowiedziała

Syn zapytał Marcelę Leszczak, czemu nie mieszkają z Michałem Koterskim. Oto, co odpowiedziała

Marcela Leszczak to gwiazda "Top Model" i głośnego serialu "Miłość na bogato". W 2016 roku poznała Michała Koterskiego. Miłość tych dwojga rozwinęła się szybko. Już w 2017 roju przyszedł na świat ich wspólny syn Fryderyk. Ale wkrótce pojawiły się kłopoty w raju. Zamiast ślubu było rozstanie i krótki związek Miśka Koterskiego z niejaką Dagmarą Bryzek. Potem jednak Marcela Leszczak i aktor ponownie się zeszli, czego czułe dowody dawali na czerwonym dywanie. Jednak ich związek jest dość nietypowy, bo choć są parą i mają dziecko, to nie mieszkają razem. Marcela Leszczak postanowiła poruszyć ten temat na Instagramie. Zamieściła zdjęcie z synkiem, podpisując je: "Od piątku lenimy się u koterszczaka na włościach. Frysio zapytał Michała wczoraj dlaczego rodzice Leona mieszkają razem, a my nie i że on chciałby, żebyśmy mieszkali razem".

"Jak wraca z pracy, to odpoczywa, ma czas dla siebie, ma swoją przestrzeń, nie ma obowiązków związanych z życiem codziennym czy dzieckiem"

Marcela Leszczak postanowiła wyjaśnić, czemu ona i Fryderyk nie mieszkają z Michałem Koterskim. "Mieszkanie osobno wynika z wygody. Ja mieszkam tuż przy centrum, a Michał dosłownie kawałek ode mnie. Jak wraca z pracy, to odpoczywa, ma czas dla siebie, ma swoją przestrzeń, nie ma obowiązków związanych z życiem codziennym czy dzieckiem, a kiedy ma na to przestrzeń i czas, to się widzimy, spędzamy ten czas razem. Dotychczas to funkcjonowało dobrze i sprawnie. Żadne z nas nie czuło się poszkodowane bądź źle traktowane w tym schemacie" - powiedziała Marcela. Pozostaje życzyć szczęścia całej trójce!

