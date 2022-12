Marcela Leszczak zdradza, czy myśli już o kolejnym dziecku. Poprzednio miała jeden problem! "Wstydziłam się robić to nawet przy Michale"

Partnerka Michała Koterskiego kontrowersyjnie o karmieniu piersią. Nie była zadowolona! "Miałam wyrzuty sumienia"

Związek Michała Koterskiego i Marceli Leszczak z pewnością nie należy do sztampowych. W tej historii miłosnej nie brak było rozstań, powrotów, a także dramatycznych zwrotów akcji. Teraz jednak para znowu ma być razem, choć nie zdecydowali się na wspólne mieszkanie. Co więcej, jeszcze w ubiegłym roku Misiek Koterski miał być krótko związany z koleżanką z planu filmowego, Dagmarą Bryzek. Wygląda jednak na to, że to już przeszłość.

Marcela Leszczak, która razem z Michałem Koterskim choć w dwóch domach, to wspólnie, wychowuje syna Fryderyka, zdradziła, czy rozważyłaby kolejną ciążę. Na swoim koncie na Instagramie urządziła sesję Q&A dla fanów, podczas której wyznała, że myśl o posiadaniu drugiego dziecka towarzyszy jej na tyle często, że pojawia się nawet w jej snach. To dosyć mocne zwierzenie - a co na to potencjalny ojciec malucha?

Do niedawna Marcela nie chciała słyszeć o drugim dziecku, bo bardzo źle przechodziła ciążę z Frysiem, choć ja naciskałem, żebyśmy mieli drugie dziecko. Dziś to ona przebąkuje, że może jednak, że teraz jest dobry czas? I ja jestem na to gotów - deklarował pełen entuzjazmu Michał Koterski w rozmowie z serwisem Party.

Choć więc wydaje się, że zarówno Leszczak, jak i Koterski planują powiększenie rodziny, to modelka nie ukrywała, że ma pewne obawy. Zwłaszcza te, związane z karmieniem piersią. Okazuje się, że dla partnerki Michała Koterskiego nie był to łatwy orzech do zgryzienia.

Podziwiam kobiety, które karmią piersią, poważnie. Chciałabym mieć inaczej, ale nie mam. Wtedy miałam wyrzuty sumienia, ale zrozumiałam, że nie to zbudowało naszą więź i nie czyni mnie złą matką - wyjaśniała fanom Marcelina Leszczak. Jak dodawała, krępowało ją nawet karmienie przy tacie małego Fryderyka.

Fatalnie, niestety. Dla mnie karmienie jest czymś abstrakcyjnym. Nie lubiłam, nie budowałam bliskości z dzieckiem, wstydziłam się robić to nawet przy Michale - wyznawała ze smutkiem. A jak Wy wspominacie karmienie piersią?

Sonda Czy miałaś ten sam problem z karmieniem piersią, co Marcela Leszczak? Tak Nie