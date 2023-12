Marcin Hakiel nową gwiazdą TVP?! Spotykałby się na korytarzu z Cichopek. Odpowiedź mogła być tylko jedna

Marcin Hakiel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show biznesu. Tancerz nie może narzekać na brak propozycji zawodowych. Niejedna stacja telewizyjna chętnie skorzystałaby na jego popularności. Nie wszystkie oferty są dla niego do przyjęcia. Właśnie wyszło na jaw, że odrzucił bardzo lukratywny angaż w TVP. Wolał dmuchać na zimne i nie dopuścić do sytuacji, by z byłą żoną spotykać się w korytarzach na Woronicza.