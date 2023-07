Marcin Hakiel spotyka się z Magdaleną Stępień? Niewiarygodne doniesienia. Oboje zabrali głos w sprawie

Wielka rozpacz Dody. Gwiazda nie potrafiła powstrzymać emocji. Łzy płyną jej po policzkach. Co się stało?

Marcin Hakiel i Magdalena Stępień są parą? Szokujące doniesienia

Marcin Hakiel po rozwodzie z Katarzyną Cichopek związał się z tajemniczą Dominiką. Fani zauważyli jednak, że w ostatnim czasie mężczyzna przestał publikować jej zdjęcia na Instagramie. Część z komentujących zaczęła snuć podejrzenia, że być może znany tancerz i owa Dominika nie są już razem. Oliwy do ognia dolał sam Marcin Hakiel, który konsekwentnie unika odpowiedzi na pytania fanów o swój związek. Teraz portal pudelek.pl podał, że być może Marcin Hakiel spotyka się z Magdaleną Stępień. Serwis swoje podejrzenia oparł na fakcie, że była Jakuba Rzeźniczaka jakiś czas temu informowała, że jej serce jej już zajęte. Celebrytka nie zdradziła jednak więcej szczegółów.

Pudelek dotarł do anonimowego informatora, który miał rzekomo potwierdzić, że Magdalena Stępień i Marcin Hakiel zbliżyli się do siebie w ostatnim czasie. Jednym z dowodów potwierdzających te słowa ma być fakt, że oboje wybrali się do Gdańska w tym samym czasie i w swoich mediach społecznościowych publikują zdjęcia z tych samych miejsc. Pudelek skontaktował się z obojgiem jednak ani Marcin Hakiel, ani Magdalena Stępień nie chcieli komentować tych doniesień. Wierzycie, że jest coś na rzeczy?