Marcin Prokop zgolił brodę i pokazał się bez koszulki. W życiu byśmy go nie poznali! Szok

Marcin Prokop to jeden z najpopularniejszych prezenterów stacji TVN, który prowadzi program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN" w duecie z Dorotą Wellman. Jego poczucie humoru i dystans do siebie szybko przysporzyły mu fanów. Marcin Prokop aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje internautom kadry ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Ostatnia fotografia, którą zamieścił jest dość… osobliwa.

Marcin Prokop zgolił brodę. W samym wąsie trudno go rozpoznać!

Marcin Prokop podzielił się z fanami zdjęciem, na którym widzimy go wyrwanego ze snu w środku nocy. Prezenter jest bez koszulki. Ma też zgoloną brodę, rozczochrane włosy i niepokojące spojrzenie. Jak napisał, obudziły go nieprzyzwoite sny i czworonożny przyjaciel.

- Kiedy twój sen jest tak nieprzyzwoity, że budzi cię w środku nocy, ale po chwili okazuje się, że to tylko pies wszedł pod kołdrę - czytamy.

Prezenter rzadko pokazuje się w takim wydaniu. Nic dziwnego, że fani w pierwszej chwili go nie rozpoznali!

- Pomyślałam: "Co to za Mietek mi się tu wyświetlił?!". Sorry Marcin, nie poznałam, będziesz bogaty,

- A kto to?

- Trzy razy sprawdzałem czy to profil,

- Boże, jak się przestraszyłam - pisali w komentarzach.

Niektórzy stwierdzili również, że Marcin Prokop z samym wąsem bardzo przypomina Dawida Podsiadłę. Zgadzacie się?

