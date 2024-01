Co się stało?!

Marek Sierocki nie prowadzi już kącika muzycznego w programie "Teleexpress", ale pozostanie w TVP, wbrew wcześniejszym informacjom o jego rzekomym zwolnieniu. W miejsce Sierockiego, w "Teleexpressie" pojawił się za to Mateusz Jędraś. Młody, 32-letni prezenter zadebiutował na wizji w czwartek, 4 stycznia 2024 roku, podczas pierwszego wydania w nowej odsłonie. W roli prowadzącego - również powracający Maciej Orłoś. Kim jest Mateusz Jędraś? Mężczyzna ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, a pracę zaczynał w Akademickim Radiu Index. Znany jest też widzom ze stacji 4FUN.TV. Współpracował również z takimi markami medialnymi jak Eska TV, Nowa TV oraz TVN24. Spełniał się również w roli reportera programu TVN Style. Dodatkowo można go było usłyszeć w stacjach radiowych: Radio Eska, Eska Rock, Czwórka Polskiego Radia czy Radio Plus. Prywatnie Jędraś nie jest żonaty.

Marek Sierocki zastąpiony przez młodego prezentera. Kim jest Mateusz Jędraś? Poznał się wcześniej z Orłosiem

Oprócz pracy w mediach tradycyjnych, Mateusz Jędraś działa również w sieci. Prowadzi autorski podcast pod tytułem Dobry Przelot, który można zobaczyć w serwisie Youtube i odsłuchać w serwisie Spotify. Dziennikarz przeprowadza w nim wywiady z różnymi osobowościami: muzykami, aktorami, celebrytami. Wśród gwiazd, które miał okazję poznać, był nawet Maciej Orłoś. Ciekawe, jak w dłuższej perspektywie fani programu "Teleexpress" będą odbierać obecność Jędrasia w kąciku muzycznym. Na razie opinie są dość wyważone. Życzymy powodzenia!

