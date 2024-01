Marek Sierocki zwolniony z "Teleexpressu", ale nie z TVP! Pracował tam przez 37 lat

Marek Sierocki (64 l.) w "Teleexpressie" pojawił się w 1986 roku. W Telewizji Polskiej był także szefem Redakcji Rozrywki TVP1 oraz dyrektorem artystycznym Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Prowadził także autorski program "W rytmie disco" na antenie TVP Rozrywka i współpracował z TVP Polonia i TVP2. Po zwolnieniu Artura Orzecha został gospodarzem "Szansy na sukces" oraz współprowadził relacje z konkursów piosenki Eurowizja. Poza TVP pracuje także w Radiu Plus.

Jako pierwszy o zwolnieniu Marka Sierockiego poinformował dziennikarz Jacek Gądek. - Nieoficjalnie: dziennikarz muzyczny Marek Sierocki zwolniony z Teleexpressu. Można powiedzieć, że to jedna z legend tego programu - jedyna, która pracowała w nim także w czasie rządów PiS. Nowe szefostwo rozwiązało z nim umowę o pracę. Zasiądzie w loży negatywnie zweryfikowanych - napisał na X dziennikarz portalu gazeta.pl.

"Teleexpress" został zawieszony 21 grudnia i ma wrócić na antenę na początku stycznia. - Myślę, że może pod koniec pierwszego tygodnia Nowego Roku uda się rozpocząć nadawanie na nowo „Teleexpressu”. Co do „Panoramy” to późniejsza kwestia - nie umiem powiedzieć, ale będziemy robić wszystko, by był to styczeń - mówi serwisowi Wirtualnemedia.pl Grzegorz Sajór, nowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Na razie nie wiadomo, co z prezenterami "Teleexpressu", który prowadzili do tej pory Krzysztof Ziemiec, Marta Piasecka, Rafał Patyra i Beata Chmielowska-Olech. Nowym prezenterem "Teleexpressu" ma ponownie zostać Maciej Orłoś, a szefową serwisu będzie Danuta Dobrzyńska.

Marek Sierocki ma pozostać w TVP, jednak nie wiadomo do końca w jakim charakterze. Co dalej z jego udziałem w "Szansie na sukces" także nie wiadomo. Przypomnijmy, że program przez lata prowadził Wojciech Mann. - Zadzwonił do mnie dyrektor generalny Tomasz Sygut i nadal będę pracował w telewizji, w programie o nowej formule – powiedział "Faktowi" Marek Sierocki.

Nieoficjalnie: dziennikarz muzyczny Marek Sierocki zwolniony z Teleexpressu. Można powiedzieć, że to jedna z legend tego programu - jedyna, która pracowała w nim także w czasie rządów PiS. Nowe szefostwo rozwiązało z nim umowę o pracęZasiądzie w loży negatywnie zweryfikowanych— Jacek Gądek (@JacekGadek) December 29, 2023