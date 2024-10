Margaret wzięła męża na imprezę. Rzadko się razem pokazują!

Totalnie odmieniona Aneta Zając. Gwiazda "Pierwszej miłości" w rudych włosach jest nie do poznania

Co za stylizacje!

Gala Kobieta Roku Glamour: Wielkie gwiazdy na czerwonym dywanie

Gala Kobieta Roku Glamour to jedno z najbardziej prestiżowych i wyczekiwanych wydarzeń w polskim świecie mody, show-biznesu oraz kultury. Podczas uroczystej gali przyznawane są nagrody w kategoriach, takich jak: moda, biznes, sztuka, sport, aktywizm społeczny, a także wpływ na media społecznościowe. Każda z laureatek jest symbolem sukcesu, ale również autentyczności i siły.

Gala jest także wielkim wydarzeniem towarzyskim i modowym. Co roku przyciąga śmietankę polskiego show-biznesu, gwiazdy telewizji, muzyki, mody, ale także liderki opinii oraz kobiety, które odniosły sukces w różnych dziedzinach życia. Panie wybierają na te okazje wyjątkowe stylizacje. Podczas tegorocznej gali nie mogło zabraknąć Margaret, która uwielbia bawić się modą.

Szczęśliwa Margaret pozuje u boku męża

Margaret to jedna z tych polskich wokalistek, które doskonale wiedzą, jak zwrócić na siebie uwagę. 33-latka uwielbia bawić się swoim wizerunkiem. Na wtorkowej gali pojawiła się w długiej cekinowej sukni w kolorze soczystej czerwieni. Ognistoczerwone włosy zaczesała do tyłu. Największą ozdobą piosenkarki był szeroki uśmiech, którym obdarzała partnerującego jej męża. To wyjście jest wyjątkowe, bowiem para bardzo rzadko pojawia się razem na branżowych imprezach.

Wybrankiem 33-letniej piosenkarki jest Piotr Kozieradzki, znany jako KaCeZet. Piotr również działa w branży muzycznej. Obecnie zajmuje się głównie produkcją. Zakochani pobrali się w 2020 roku podczas niezwykłej uroczystości w Peru. Szamański "ślub" Margaret był wydarzeniem owianym tajemnicą. Cała akcja wydała się za sprawą zdjęć, które pojawiły się w sieci na Facebooku Psychonauta Foundation.

