i Autor: reprodukcja Marcin Smulczyński Maria Koterbska

Sensacyjne informacje!

Maria Koterbska była inwigilowana przez SB. Puszczono plotkę o jej romansie z Połomskim

Popularna piosenkarka z czasów PRL była posądzona o to, że razem z mężem Janem Franklem uprawia kontrabandę i zbija krocie na przemycie brylantów do Austrii. Byłą to akcja Służb Bezpieczeństwa o kryptonimie „Brylant”. Dodatkowo SB wypuściło plotkę o romansie Marii Koterbskiej (+96 l.) z Jerzym Połomskim (+89 l.).