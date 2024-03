Maria Sadowska zdradza, na czym przyłapują ją dzieci

Katarzyna Skrzynecka nie mogła dłużej milczeć. Tak skomentowała udział męża w "Czas na Show. Drag Me Out"

Z okazji Światowego Dnia Recyklingu odbyło się wyjątkowe wydarzenie „Moda na recykling”. W salonie artystycznym „Kalinowe serce” w Warszawie spotkały się gwiazdy i znani dziennikarze, a z recitalem wystąpiła Maria Sadowska z mężem Adrianem Łabanowskim. Razem z projektantkami Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru goście przygotowali recyklingową biżuterię i kreacje z elektroodpadów, które zostaną zaprezentowane podczas wielkiego pokazu mody organizowanego we wrześniu przez Europejską Platformę Recyklingu - pomysłodawcę akcji.

Dzieci Marii Sadowskiej dbają o środowisko

Piosenkarka, scenarzystka i reżyserka filmowa prywatnie jest mamą dwójki dzieci i … fanką gier komputerowych! Dlatego w czasie sesji zdjęciowej inaugurującej jubileuszową edycję projektu pozowała w kostiumie powstałym z płytek drukowanych. Nie jest dla niej zaskoczeniem, że zepsuty sprzęt oddany we właściwe miejsce, po poddaniu recyklingowi może posłużyć jako wyjątkowy surowiec do kreacji artystycznych.

Zapytaliśmy Marię Sadowską, jak w jej domu podchodzi się do utylizacji elektroodpadów oraz o nawyki mające na celu ograniczenie produkcji śmieci. - Mamy specjalną szufladę, do której wrzucamy zużyte baterie, niedziałające ładowarki czy telefony. Później zawozimy je do sklepów z AGD, które to przyjmują. Dodam, że moje dzieci mają ogromną świadomość związaną z ekologią. Zdarza się, że moja dwunastoletnia córka upomina mnie, żebym gasiła za sobą światło i zakręcała wodę w kranie – mówi „Super Expressowi” Marysia.

Gwiazdy wspierają projekt Moda na recykling

Moda na recykling to ogólnopolski projekt edukacyjno - ekologiczny Europejskiej Platformy Recyklingu (ERP Polska), którego celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego postępowania z elektroodpadami, które mogą być najbardziej niebezpieczne dla środowiska. Pięć projektantek mody, absolwentek Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru (nagradzanej przez prestiżowy magazyn Vogue!) odwiedza z okazji piątej, jubileuszowej edycji akcji zakłady przetwarzania, a następnie zaangażowane ekologicznie miasta i gminy. W wybranych miejscowościach odbywa się wyjątkowa lekcja przyrody, a jej uczestnicy dowiadują się jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym i odpadami opakowaniowymi. Lekcja dla dzieci i młodzieży połączona jest z warsztatami przygotowania kreacji z recyklingu. Warsztaty z okazji Światowego Dnia Recyklingu były jednak wyjątkowe z uwagi na udział gwiazd i znanych dziennikarzy. Tym razem to oni okazali miłość planecie Ziemia, angażując się w proces twórczy i przygotowując stylizacje z elektroodpadów, którym nadali drugie życie razem z kreatywnymi projektantkami. Dowiedzieli się dlaczego recykling jest tak istotny, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy powinniśmy ograniczać zużycie surowców naturalnych. Podczas wydarzenia recyklingową biżuterię i kreacje z eletroodpadów przygotowywały m.in. Monika Richardson, Marta Wiśniewska „Mandaryna”, Klaudia Nieścior, Adriana Hyzopska, Julia Sobczyńska, Patrycja Wieja, Ariamartelle, Agnieszka Mrozińska, Eliza Gwiazda, Piotr Zelt i inni.

- W tym roku organizujemy piątą, jubileuszową edycję akcji „Moda na recykling”. Odwiedzamy miasta i gminy z terenu całej Polski, a przekazując w ciekawy sposób wiedzę na temat ochrony środowiska i recyklingu sprawiamy, że młodzi ludzie choć na chwilę odrywają się od telefonu czy komputera. Fakt, że kreacje wykonane przez dzieci i młodzież z projektantkami mody prezentują potem gwiazdy zaangażowane ekologicznie jest dodatkowym atutem. Dzięki takim projektom widzimy, że edukacja ekologiczna, którą prowadzimy ma sens i spotyka się ze wspaniałym odbiorem zarówno młodszych, jak i dorosłych - mówił Mikołaj Józefowicz, dyrektor generalny ERP Polska Organizacji Odzysku SEiE i Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

