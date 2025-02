Marian Opania to polski aktor filmowy, teatralny, telewizyjny i dubbingowy. Debiutował w latach 60. XX wieku i szybko zdobył uznanie dzięki swojemu talentowi oraz charakterystycznemu głosowi. Wystąpił w wielu kultowych polskich filmach, takich jak "Człowiek z żelaza", "Piłkarski poker", "Dzień świra" czy "Złoto dezerterów". Przez lata był związany z warszawskim Teatrem Ateneum, gdzie stworzył wiele znakomitych ról dramatycznych i komediowych. Oprócz aktorstwa zajmuje się interpretacją piosenki aktorskiej oraz działalnością kabaretową. Występował także w serialach telewizyjnych, takich jak "Na dobre i na złe", zdobywając popularność wśród szerokiej publiczności. Jego charakterystyczny głos sprawił, że stał się cenionym aktorem dubbingowym. Jak się okazuje, znany artysta nie ma zamiaru przechodzić jeszcze na emeryturę. Niedawno wyjawił, czym to jest podyktowane.

Marian Opania jakiś czas temu zadecydował, że wyreżyseruje i wystąpi w wieczorze słowno-muzycznym pt. "Para nasycona". Okazuje się, iż to przedsięwzięcie było dla niego sporym wyzwaniem.

Trzy dni wybierałem piosenkę Jana Wołka do tego koncertu i analizowałem, myślałem, co dodać. Bardziej to się działo, gdy zapadał zmierzch, bo jestem nocnym markiem. Wiedziałem, że muszę wybrać odpowiedni repertuar w dobrym guście, a potem doszła do tego piękna muzyka Jerzego Satanowskiego. Zaprosiłem innych aktorów do tego koncertu. Wszyscy są bardzo zdolni - powiedział artysta portalowi zlotascena.pl