Marianna Schreiber obraża celebrytów po gali: "Pompatyczne i zadufane w sobie buce"

Marianna Schreiber pojawiła się na Gali Gwiazd Plejady 2024

18 czerwca odbyła się Gala Gwiazd Plejady 2024, podczas której celebryci mogli zaprezentować swoje kreacje na ściance. Następnie odbyło się wręczenie nagród. Zgarnęli je tacy artyści jak: Andrzej Seweryn, Teresa Lipowska, Sara James, Doda czy Natalia Kukulska.

Na imprezie pojawiła się również Marianna Schreiber, która pozowała fotoreporterom ukazując swoje umięśnione ramiona. Ubrana była w bardzo skąpą małą czarną, postawiła też na fale we włosach. Ale to nie strój, a jej późniejsze słowa wzbudziły ogromne kontrowersje!

Marianna Schreiber o celebrytach. Oberwało się Barbarze Kurdej-Szatan!

W środowy wieczór (20 czerwca) Marianna Schreiber opublikowała w mediach społecznościowych ostry wpis, który, jak sama napisała, może spowodować ogromny hejt w kierunku jej osoby.

Celebrytka zmiażdżyła w nim niemal wszystkie gwiazdy, które pojawiły się na gali.

"(...) nie mogę się nadziwić, jak wielu z zaproszonych gości, ba rzeczonych gwiazd to pompatyczne i zadufane w sobie buce. Osoby z manią wielkości przykrywające swoje wygórowane ego strojami, których poza tym dywanem, większość z nich po prostu wstydziłoby się założyć.Czy Ci ludzie naprawdę nie mogę być normalni tylko muszą udawać kogoś kim nie są? Muszą się ścigać na te stroje i na to wszystko? Nie wiem, bo to nie mój świat, jestem inna. Dlatego właśnie wolę freak fighty niż show biznes" - napisała Schreiber.

Najbardziej jednak oberwało się prowadzącej imprezę, Barbarze Kurdej-Szatan (38l.).

" (...) creme de la creme była wczorajszej imprezy była moja "ulubienica" Barbara Kurdej - Szatan w roli prowadzącej. Tego było już dla mnie zbyt wiele, bo nie muszę chyba wspominać jej haniebnych słów o polskich mundurowych." - dodała celebrytka.

Cały wpis Marianny Schreiber znajdziecie poniżej. Przesadziła?

